CANLI ANLATIM: Tirana - Beşiktaş
UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ikinci maçında Beşiktaş, Tirana'ya konuk oluyor. Karşılaşma ile ilgili bütün detaylar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de...
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında Beşiktaş, Arnavutluk temsilcisi Tirana ile deplasmanda karşılaşacak.
Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Arena Kombetare'de oynanacak müsabaka, (TSİ) 21.00'de başlayacak. İngiliz hakem Stuart Attwell'in yöneteceği mücadele, S Sport Plus'tan naklen yayımlanacak.
Beşiktaş, Tirana'yı elemesi halinde 3. eleme turunda Zeljeznicar (Bosna Hersek)-Neftçi (Azerbaycan) eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek.
İşte 11'ler
Tirana: Selmani, Haxhiu, Lulaj, Hoxhallari, Pergjoni, Deliu, Nojdovski, Jonuzi, Lushkja, Hasani, Kaina.
Beşiktaş: Mert, Rosier, Necip, Colley, Masuaku, Hadziahmetovic, Salih, Gedson, Onur, Muleka, Aboubakar.
Eksikler
Tedavileri devam eden Rachid Ghezzal, Cenk Tosun, Tayyip Talha Sanuç, Emrecan Uzunhan ile UEFA listesinde yer almayan Ante Rebic maç kadrosunda yer almayacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Bunu hak ettin Barış!
- TÜİK aylık zirvede, ENAG ise çift hanede!
- 'CHP'de taraflar 'evet' derse...'
- Yeni genelkurmay başkanı belli oldu!
- Emniyet'te Soylu tırpanı!
- Enflasyon sonrası Şimşek’ten ilk açıklama
- 'Elini kana buladı...'
- AKP'de yüzde 50+1 tartışması
- Gelecek Partisi'nden yerel seçim çıkışı!
- Hatay'da kim aday olacak?