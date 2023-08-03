CANLI ANLATIM: Tirana - Beşiktaş

UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ikinci maçında Beşiktaş, Tirana'ya konuk oluyor. Karşılaşma ile ilgili bütün detaylar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.08.2023 - 19:58
CANLI ANLATIM: Tirana - Beşiktaş
Abone Ol google-news

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında Beşiktaş, Arnavutluk temsilcisi Tirana ile deplasmanda karşılaşacak.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Arena Kombetare'de oynanacak müsabaka, (TSİ) 21.00'de başlayacak. İngiliz hakem Stuart Attwell'in yöneteceği mücadele, S Sport Plus'tan naklen yayımlanacak.

Beşiktaş, Tirana'yı elemesi halinde 3. eleme turunda Zeljeznicar (Bosna Hersek)-Neftçi (Azerbaycan) eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek.

İşte 11'ler

Tirana: Selmani, Haxhiu, Lulaj, Hoxhallari, Pergjoni, Deliu, Nojdovski, Jonuzi, Lushkja, Hasani, Kaina.

Beşiktaş: Mert, Rosier, Necip, Colley, Masuaku, Hadziahmetovic, Salih, Gedson, Onur, Muleka, Aboubakar.

Eksikler

Tedavileri devam eden Rachid Ghezzal, Cenk Tosun, Tayyip Talha Sanuç, Emrecan Uzunhan ile UEFA listesinde yer almayan Ante Rebic maç kadrosunda yer almayacak.


beşiktaş tirana uefa avrupa konferans ligi canlı anlatım

En Çok Okunan Haberler