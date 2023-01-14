CANLI ANLATIM: Trabzonspor 0-0 Başakşehir
Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor, sahasında Başakşehir'i konuk ediyor. Karşılaşma ile ilgili bütün detaylar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de...
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor, sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşıyor.
Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde 19.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetiyor. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Koray Gençerler oturuyor.
Geçen hafta Corendon Alanyaspor deplasmanından 5-0'lık mağlubiyetle dönen bordo-mavililer, zorlu karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak moral bulmak istiyor.
Ligde topladığı 34 puanla 3. sırada bulunan Başakşehir, Trabzonspor'u mağlup ederek zirve takibini sürdürmenin peşinde. Başakşehir geçtiğimiz hafta sahasında Adana Demirspor'u 2-1 mağlup etmişti.
İşte 11'ler...
Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Bartra, Denswil, Eren, Gbamin, Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Trezeguet, Maxi Gomez
Başakşehir: Volkan, Ömer Ali, Duarte, Touba, Lima, Mahmut, Ndayishimiye, Deniz, Berkay, Serdar, Okaka
CANLI ANLATIM | Trabzonspor 0-0 Başakşehir
4' Trabzonspor gole yaklaştı! Sağ kanatta topla buluşan Bruno Peres ortaladı, Trezeguet kafayı vurdu. Kaleci Volkan topun kontrolünü sağladı.
1' Zorlu mücadele Ali Şansalan'ın işareti ile başladı.
Eksikler
Trabzonspor'da sakatlıkları süren Edin Visca, Dorukhan Toköz, Serkan Asan ile kart cezalısı Vitor Hugo forma giyemeyecek. Bruno Peres ise kadroda yer alabilecek.
Başakşehir'de önemli bir eksik bulunmuyor.
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