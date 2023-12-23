CANLI ANLATIM: Trabzonspor - Başakşehir
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor evinde RAMS Başakşehir'i konuk edecek. Karşılaşma ile ilgili bütün detaylar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de...
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor evinde RAMS Başakşehir'i konuk edecek.
Papara Park'ta oynanacak mücadele saat 19:00'da başlayacak ve beIN Sports ekranlarından yayınlanacak. Mücadeleyi, Volkan Bayarslan yönetecek.
İŞTE 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Mendy, Denswil, Eren, Berat, Visca, Abdülkadir, Bakasetas, Trezeguet, Onuachu.
Başakşehir: Volkan, Dubois, Duarte, Ba, Lima, Berkay, Abeid, Pelkas, Serdar Gürler, Figueiredo, Piatek.
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