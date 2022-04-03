03 Nisan 2022 Pazar, 17:16

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftası dev bir karşılaşmaya sahne oluyor. Trabzonspor ile Beşiktaş, Medical Park Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetiyor.

İşte 11'ler...

Trabzonspor: Uğurcan, Dorukhan, Hüseyin, Denswil, Puchacz, Siopis, Bakasetas, Ömür, Visca, Nwakaeme, Djaniny

Beşiktaş: Ersin, Welinton, Vida, Montero, Rosier, Josef, Can, Rıdvan, Ghezzal, Teixeira, Batshuayi

CANLI ANLATIM | Trabzonspor 0-0 Beşiktaş

1' Karşılaşma Zorbay Küçük'ün işareti ile başladı.

Ligde 70 puanla en yakın rakibi İttifak Holding Konyaspor'un 15 puan önünde lider durumda bulunan ve zirve mücadelesinde büyük avantaj yakalayan bordo-mavililer, rakibini yenerek şampiyonluğa bir adım daha yaklaşmak istiyor.

Ligin 30. haftasında Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kalan siyah-beyazlılar, 46 puanla 8. sırada yer alıyor.

Siyah-beyazlıların Trabzonspor ile oynayacağı karşılaşma, teknik direktör Valerien Ismael'in yeni kariyerindeki ilk maçı olacak. Teknik direktör Önder Karaveli'nin görevinden ayrılmasının ardından siyah-beyazlı takımın başına geçen Ismael, ilk maçında Trabzonspor'a karşı 3 puan almaya çalışacak.

Trabzonspor, geçen sezonun 29. haftasında 8 Mart'ta Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 kaybettiği maçtan itibaren sahasında 390 günlük sürede mağlubiyet yüzü görmedi.

Trabzonspor, söz konusu karşılaşmanın ardından geçen sezon 6 iç saha maçında 4 galibiyet, 2 beraberlik elde ederken bu sezon 15 karşılaşmada ise 11 galibiyet, 4 beraberlik aldı. Bordo-mavililer, böylece sahasındaki son 21 karşılaşmada 15 galibiyet, 6 beraberlik elde etme başarısı gösterdi.

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Vitor Hugo, Anders Trondsen, Ahmetcan Kaplan ile cezalı Bruno Peres, Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek.

Beşiktaş'ta ise sakatlıkları geçen Domagoj Vida ile Miralem Pjanic kadroya dahil edildi. Oğuzhan Özyakup, Mehmet Topal, Gökhan Töre, Emirhan İlkhan ve Mert Günok, Trabzon kafilesinde yer almadı.

Siyah-beyazlı ekipte kritik maç öncesi Josef de Souza, Cyle Larin, Rıdvan Yılmaz, Alex Teixeira, Valentin Rosier, Welinton Souza ve Güven Yalçın, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu isimler, oynamaları ve sarı kart görmeleri halinde 32. haftadaki Aytemiz Alanyaspor maçında cezalı duruma düşecek.