Canlı Anlatım: Trabzonspor - Eyüpspor | Canlı Yayın: Trendyol Süper Lig'i 10. Haftası

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında sahasında ikas Eyüpspor ile karşılaşıyor.
Papara Park'ta saat 20.00'de başlayan karşılaşmayı Zorbay Küçük yönetiyor. Karşılaşmanın VAR koltuğunda Ali Şansalan oturuyor.
Ligde 25 puanla lider Galatasaray'ın gerisinde 20 puanla ikinci sırada yer alan bordo-mavililer, ikas Eyüpspor'u da yenerek zirve yarışını sürdürmek istiyor.
Ligde son 3 karşılaşmasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 4-3, sahasında Zecorner Kayserispor'u 4-0, Çaykur Rizespor'u da Rize'de 2-1 yenen bordo-mavililer, ikas Eyüpspor'u da mağlup etmesi halinde ligde 131 hafta sonra art arda 4 maç kazanmış olacak.
İŞTE 11'LER
Trabzonspor : Onana, Pina, Savic, Batagov, Mustafa, Oulai, Folcarelli, Zubkov, Muçi, Augusto, Onuachu
Eyüpspor : Felipe, Calegari Robin, Claro, Mujakic, Kerem, Legowski, Halil, Yalçın, Serdar, Thiam
CANLI ANLATIM | TRABZONSPOR 1-0 EYÜPSPOR
15' SARI KART | Trabzonspor takımında Ernest Muci, sarı kart görüyor.
12' GOL | Trabzonspor, Felipe Augusto'nun kaydettiği golle 1-0 öne geçti.
1' Trabzon'da ilk düdük geldi.