CANLI ANLATIM: Trabzonspor 1-1 Fatih Karagümrük
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Karşılaşma ile ilgili bütün detaylar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de...
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor
Papara Park'ta saat 19.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetiyor.
Ligde 3 maçlık galibiyet serisinin ardından Corendon Alanyaspor deplasmanından 3-1'lik mağlubiyetle dönen bordo-mavililer, VavaCars Fatih Karagümrük'ü yenerek hem moral bulmak hem de üçüncü sıradaki yerini korumak istiyor.
Karadeniz temsilcisi, 28 maçta 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 10 mağlubiyet sonunda 46 puanla 3. sırada bulunuyor.
İŞTE 11'LER
Trabzonspor: Muhammet, Eren, Denswil, Mendy, Meunier, Umut Güneş, Berat, Bardhi, Trezeguet, Visca, Pepe
Fatih Karagümrük: Sirigu, Levent, Koray, Biraschi, Veseli, Kourbelis, Feghouli, Rohden, Can, Emre Mor, Markao
CANLI ANLATIM | Trabzonzpor 1-1 Fatih Karagümrük
38' Net fırsat kaçtı. Sağ kanattan topla ceza sahasına giren Visca arka direğe ortasını açtı. Arka direkte boşta kalan Eren'in kafa vuruşunu Sirigu direğin dibinden çıkardı.
32' GOl | Bardhi ile maça eşitlik geliyor. Visca'nın kullandığı serbest vuruşta savunma topu ceza sahası dışına uzaklaştırdı. Bardhi havadan gelen topa gelişine vurdu ve savunmaya çarpıp Sirigu'yu yanıltan top ağlarla buluştu.
31' SARI KART | Levent, Meunier'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.
26' Visca'nın pasında sağ kanatta topla buluşan Berat önünü boşalttı ve ortasını açtı ancak Pepe'nin kafa vuruşu Sirigu'nun üstüne gitti.
20' Net fırsat kaçtı. Visca'nın pasında sağ kanatta topla buluşan Bardhi bekletmeden ortasını açtı fakat Umut topa ıska geçti. Arka direkte savunma topu kornere gönderdi.
15' GOL | Markao ile Karagümrük öne geçiyor. Can'ın kullandığı köşe vuruşunda arka direkte topa iyi yükselen Markao düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.
12' SARI KART | Koray, Pepe'ye yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.
4' Trabzonspor etkili geldi. Sol kanattan çalımlarla ceza sahasına giren Pepe ceza sahası dışındaki Trezeguet'e pasını verdi. Trezeguet'in sert şutu üst direğe çarpıp auta çıktı.
1' Zorlu mücadelede ilk düdük geldi
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