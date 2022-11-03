CANLI ANLATIM: Trabzonspor 1-0 Ferencvaros
UEFA Avrupa Ligi H Grubu 6. maçında Trabzonspor, sahasında Ferencvaros'u ağırlıyor. Karşılaşma ile ilgili bütün detaylar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de...
UEFA Avrupa Ligi H Grubu 6. ve son maçında Trabzonspor, Macaristan'ın Ferencvaros takımını konuk ediyor..
Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 20.45'de başlayan karşılaşmayı Alman hakem Harm Osmers yönetiyor. Karşılaşmanın yardımcı hakemleri ise Robert Kempter ve Dominik Schaal.
Ferencvaros'un 10 puanla lider olduğu grupta 6 puanla 3. sırada yer alan bordo-mavililer, 7 puanla 2. sırada bulunan ve son maçta sahasında Kızılyıldız ile karşılaşacak Monaco'nun önüne geçerek bir üst tura çıkmak istiyor.
Tarihinde UEFA Avrupa Ligi'nde 4. kez mücadele eden Karadeniz ekibi, 3. kez gruplardan çıkmanın mücadelesini verecek.
İşte 11'ler
Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Siopis, Hamsik, Bakasetas, Andülkadir, Trezeguet, Yusuf Yazıcı
Ferencvaros: Dibusz, Wingo, Samy Mmaee, Knoester, Paszka, Esiti, Laidouni, Zachariassen, Vecsei, Nguen, Ryan Mmaee
CANLI ANLATIM | Trabzonspor 1-0 Ferencvaros
45+1' Abdülkadir Ömür orta alanda rakibine yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.
31' Sağ kanattan son çizgiye inen Larsen yerden sert ortaladı. Ferencvaros savunması topu son anda uzaklaştırdı.
27' Aissa Laidouni, Marek Hamsik'e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.
22' Soldan Bakasetas'ın kullandığı köşe vuruşunu Bartra kafayla kaleye gönderdi. Savunma topu çizgiden çıkardı.
15' Trezeguet'in pasıyla sol çaprazda topla buluşan Yusuf, sert vurdu ama top üstten auta gitti.
13' Bakasetas'ın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Trezeguet'in yerden vuruşu direğe çarpıp dışarıya gitti.
7' GOL | Trabzonspor Anastasios Bakasetas'ın golüyle 1-0 öne geçti.Soldan içeriye inen Trezeguet, yay üzerindeki Bakasetas'a bıraktı. Onun uzaktan vuruşu direğe çarpıp ağlarla buluştu.
5' Ferencvaros'da Aissa Laidouni savunma arkasına sarkmak istedi ama top Uğurcan'ın kontrolünde auta gitti.
1' Zorlu mücadele Harm Osmers'ın düdüğü ile başladı.
Eksikler
Trabzonspor'da kart cezalısı Maxi Gomez, ameliyat edilen Dorukhan Toköz ile sakatlıkları nedeniyle UEFA listesinde yer almayan Serkan Asan, Bruno Peres ve Edin Visca kadroda olamayacak.
Ferencvaros'ta Civic, Traore, Gojak ve Auzqui'nin sakatlıkları sürüyor, Besic ise cezalı. Boli'nin durumu ise maç saatinde belli olacak.
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