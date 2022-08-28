28 Ağustos 2022 Pazar, 21:14

Spor Toto Süper Lig 4. hafta mücadelesinde Trabzonspor ile Galatasaray karşılaşıyor.

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 21.45'de başlayan karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetiyor.

Karşılaşmanın VAR hakemi ise Alper Ulusoy olarak açıklandı

İşte 11'ler

Trabzonspor: Muhammet Taha Tepe, Larsen, Bartra, Vitor Hugo, Eren, Dorukhan, Siopis, Bardhi, Trezeguet, Djaniny, Cornelius.

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Van Aanholt, Torreira, Oliveira, Yunus, Mertens, Kerem, Seferovic.

CANLI ANLATIM | TRABZONSPOR 0-0 GALATASARAY

21' Trabzonspor'da Torreira'yı düşüren Trezeguet, sarı kartla cezalandırıldı.

15' Galatasaray'da Enis Bardhi'yi düşüren Yunus Akgün sarı kart gördü.

12' Trabzonspor yine gole yaklaştı! Trezeguet'in sol kanattan arka direğe yaptığı ortayı Cornelius indirdi, Djaniny direk dibinde dokundu ancak top direğe de çarparak auta gitti.

10' Trabzonspor gole yaklaştı. Sol kanatta Boey'den sıyrılan Trezeguet çaprazdan vuruşunu yaptı, top savunmadan sekti ve direğin yanından kornere gitti.

6' Paslaşılarak kullanılan serbest vuruşta Sergio Oliveira'nın ortasında Nelsson kafayı vurdu, top yandan auta gitti.

4' Kornerde yaşanan karambolün ardından Seferovic ceza alanında şutunu çekti ancak etkisiz bir vuruş oldu. Kaleci Muhammet başarılı.

1' Zorlu mücadele Ali Palabıyık'ın işareti ile başladı.

BAKASETAS VE ABDÜLKADİR KADRODAN ÇIKARILDI

Karadeniz ekibinde Marek Hamsik, Edin Visca, Hüseyin Türkmen, Serkan Asan ve Uğurcan Çakır sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

Trabzonspor'da Galatasaray maçı öncesi sakatlığı bulunan Bakasetas ile kas ağrıları olan Abdülkadir Ömür kadrodan çıkarıldı.

Galatasaray'da tedavisine devam edilen Fredrik Midtsjö müsabakada forma giyemeyecek. Sarı kırmızılılarda ayrıca, Taylan Antalyalı, Oğulcan Çağlayan, Ömer Bayram, Emre Taşdemir ve Christian Luyindama Trabzonspor maçı kadrosuna alınmadı.