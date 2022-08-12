12 Ağustos 2022 Cuma, 19:59

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasının açılış maçında Trabzonspor, sahasında Atakaş Hatayspor'u konuk ediyor.

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşma saat 21.00'de başladı. Müsabakayı Abdülkadir Bitigen yönetiyor. Onun yardımcılıklarını Serkan Ok ve Alpaslan Dedeş yapıyor. Müsabakanın 4. hakemi ise Caner Ak.

İşte 11'ler...

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Denswil, Hugo, Eren, Siopis, Doğucan, Bakasetas, Visca, Trezeguet, Cornelius

Hatayspor: Erce, Kamil Ahmet, Vranjes, Falette, Adekugbe, Boudjemaa, Onur, Aabit, Saba, Varga, El Kaabi

CANLI ANLATIM | TRABZONSPOR 0-0 HATAYSPOR

32' GOL İPTAL | Trabzonspor, Andreas Cornelius'un golüyle 1-0 öne geçti. Bakasetas sol köşe gönderi yakınlarında topuğuyla Eren'e şık bir pas verdi. Eren'in soldan İçeriye ortaladığı topu Andreas Cornelius düzgün bir kafa vuruşuyla ağlara gönderdi. Pozisyon öncesi Trezeguet'nin ofsaytta olduğu gerekçesiyle GOL geçersiz sayıldı.

30' Sol çaprazdan Trezeguet'in yaptığı vuruşta kaleci Erce Kardeşler başarılı.

29' Sağdan Visca kazandığı topu bekletmeden Andreas Cornelius'a bıraktı. Topu iyi kontrol edemeyen başarılı golcü iyi bir vuruş yapamadı.

20' Edin Visca'nın kullandığı köşe vuruşunda karambolde kalan topu Erce Kardeşler son anda çizgi üzerinde kurtardı.

19' Trabzonspor'da Visca sol çaprazdan ters ayağıyla vuruşunu yaptı. Savunmaya çarpan top kornere gitti.

18' Ceza sahası içine doldurulan topa Ayoub El Kaabi harika bir röveşata vuruşu yaptı. Kaleci Uğurcan nefis çıkardı.

11' Paslaşarak kullanılan köşe vuruşu Trabzonspor'un hızlı hücumuna dönüştü. Sol kanattan topla birlikte rakip yarı alan girmek isteyen Eren Elmalı, Ruben Ribeiro'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Ribeiro bu müdahalesi sonrası sarı kart gördü.

9' Hatayspor'un kazandığı köşe vuruşunda Saba Lobzhanidze ceza sahası içine ortaladı. Trabzonspor savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.

5' Trabzonspor'da orta alanda topu kazanan Bakasetas'ın ceza sahası dışından yaptığı vuruş yandan auta gitti.

4' Sağ kanattan ceza sahasına giren Larsen, içeriye iyi ortaladı. Bakasetas'ın sol ayağıyla vuruşu yandan auta gitti.

1' Karşılaşma Aldülkadir Bitigen'in işareti ile başladı

Eksikler

Trabzonspor'da sakatlıkları süren Bruno Peres, Hüseyin Türkmen, Serkan Asan ve Marek Hamsik maç kadrosunda yer alamayacak.

Trabzonspor geçen sezon yenilmemişti

Geçen sezonun şampiyonu Trabzonspor, geçtiğimiz yıl Hatayspor'la ligde karşı karşıya geldiği iki maçın birini kazanıp diğerinden ise 1 puan almıştı.

Geçen sezon ligin ilk yarısında oynanan maçı Trabzonspor 2-0 kazanmış, ikinci yarıda oynanan karşılaşma ise 1-1 sonuçlanmıştı.