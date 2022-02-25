CANLI ANLATIM: Trabzonspor - Kayserispor (20.00)

Süper Lig'de 14 puan farkla lider durumdaki Trabzonspor, Yukatel Kayserispor'u konuk ediyor. Karşılaşmaya dair detaylar anbean Cumhuriyet.com.tr'de...

cumhuriyet.com.tr
25 Şubat 2022 Cuma, 18:30
CANLI ANLATIM: Trabzonspor - Kayserispor (20.00)
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Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Yukatel Kayserispor'u ağırlayacak. Medical Park Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma beIN Sports'tan naklen yayınlanacak. 

Ligde 63 puanla en yakın rakibi İttifak Holding Konyaspor'un 14 puan önünde lider durumda bulunan ve şampiyonluk yarışında büyük avantaj yakalan bordo-mavililer, puan kaybetmeden yoluna devam etmek istiyor.

TRABZONSPOR İLE KAYSERİSPOR'UN 50. RANDEVUSU

Trabzonspor ile Yukatel Kayserispor, yarın Trabzon'da yapacakları maçla ligde 50. kez karşı karşıya gelecek.

Geride kalan 49 maçta bordo-mavililerin galibiyetlerde 30-7 üstünlüğü bulunurken, 12 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı.

Trabzonspor, rakip filelere 91 gol atarken, kalesinde 49 gol gördü.

Bordo-mavililer, sahasında oynadığı 24 maçta 18 galibiyet, 5 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı.

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Ahmetcan, Hugo, Puchacz, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Visca, Nwakaeme, Cornelius.

Kayserispor: Henüz belli olmadı.


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