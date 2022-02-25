Trabzonspor'dan Dorukhan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama
Trabzonsporlu futbolcu Dorukhan Toköz'ün sol kalçasında kas içi kanama tespit edildi.
Trabzonspor'da idmanda sakatlanan Dorukhan Toköz, Süper Lig'in 27. haftasında cuma günü oynanacak Yukatel Kayserispor maçında sahada olamayacak.
Bordo-mavili kulübün doktoru Hakan Çelik, kulübün internet sitesinden Dorukhan Toköz'ün sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.
Çelik, açıklamasında, "Takımımızın dün yaptığı antrenmanda kalça adalesinden sakatlık yaşayan Dorukhan Toköz'ün bugün çekilen MR'ında, sol kalçasında kas içi kanama tespit edilmiş olup, futbolcumuzun tedavisine başlanmıştır" ifadelerini kullandı.
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