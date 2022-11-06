06 Kasım 2022 Pazar, 19:57

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor ile Konyaspor karşı karşıya geliyor. Mücadele Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanıyor.

Ligde Trabzonspor ile Konyaspor arasındaki karşılaşma saat 20:00'de başlayam müsabakayı Zorbay Küçük yönetiyor.

Trabzonspor ve Konyaspor'un son durumu

Ligde geçen haftayı maç yapmadan geçiren bordo-mavililer, 11 maçta 21 puanla 6. sırada, Arabam.com Konyaspor ise 12 maçta 20 puan elde ederek 7. sırada yer alıyor.

İşte 11'ler

Trabzonspor: Uğurcan, Hüseyin, Bartra, Hugo, Denswil, Gbamin, Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir, Trezeguet, Maxi Gomez

Konyaspor: Sehic, Ahmet, Adil, Calvo, Guilherme, Bruno Paz, Hadziahmetovic, Soner, Bytyqi, Michalak, Mame Diouf

CANLI ANLATIM | Trabzonspor 1-0 Konyaspor

9' Zymer Bytyqi'nin soldan ceza yayının üzerine gönderdiği topa Soner gelişine vurdu ama top yandan auta gitti.

8' Hızlı gelişen Konyaspor atağında Zymer Bytyqi ile Konrad Michalak duvar pası yaptı ama Michalak'ın hızlı pasında Bartra araya girdi ve tehlikeyi büyümeden önledi.

5' Hamsik'in savunma arkasına gönderdiği topu Abdülkadir kontrol etti ama açısını kaybedince pozisyon kaybedildi.

1' Zorlu mücadele Zorbay Küçük'ün işareti ile başladı.

Trabzonspor'un eksikleri

Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı ve Eren Elmalı cezaları, Edin Visca, Dorukhan Toköz, Serkan Asan ve Bruno Peres de sakatlıkları nedeniyle mücadelede forma giyemeyecek.