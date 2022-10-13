CANLI ANLATIM: Trabzonspor - Monaco (22.00)
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'nde iddiasını sürdürmek için sahaya çıkıyor. Mücadeleye dair tüm ayrıntılar anbean Cumhuriyet.com.tr'de...
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu dördüncü maçında bugün Fransa temsilcisi Monaco'yu konuk edecek.
Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 22.00'de başlayacak karşılaşmayı Danimarkalı hakem Jakob Kehlet yönetecek. Müsabakanın yardımcı hakemleri ise Lars Hummelgaard ve Victor Skytte olacak. Mücadele EXXEN'den naklen yayımlanacak.
Grupta ilk 3 maçta 2 mağlubiyet, 1 galibiyet alarak 3 puanla 3. sırada yer alan bordo-mavililer, bir önceki hafta deplasmanda 3-1 yenildiği rakibi karşısında galip gelerek iddiasını sürdürmek istiyor.
İLK 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Hüseyin, Bartra, Denswil, Eren, Gbamin, Hamsik, Bakasetas, Djaniny, Bardhi, Umut
Monaco: Nübel, Vanderson, Badiashile, Disasi, Henrique, Diatta, Camara, Fofana, Golovin, Embolo, Ben Yedder
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