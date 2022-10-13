CANLI ANLATIM: Trabzonspor - Monaco (22.00)

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'nde iddiasını sürdürmek için sahaya çıkıyor. Mücadeleye dair tüm ayrıntılar anbean Cumhuriyet.com.tr'de...

cumhuriyet.com.tr
13 Ekim 2022 Perşembe, 20:26
CANLI ANLATIM: Trabzonspor - Monaco (22.00)
Abone Ol google-news

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu dördüncü maçında bugün Fransa temsilcisi Monaco'yu konuk edecek.

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 22.00'de başlayacak karşılaşmayı Danimarkalı hakem Jakob Kehlet yönetecek. Müsabakanın yardımcı hakemleri ise Lars Hummelgaard ve Victor Skytte olacak. Mücadele EXXEN'den naklen yayımlanacak.

Grupta ilk 3 maçta 2 mağlubiyet, 1 galibiyet alarak 3 puanla 3. sırada yer alan bordo-mavililer, bir önceki hafta deplasmanda 3-1 yenildiği rakibi karşısında galip gelerek iddiasını sürdürmek istiyor.

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Hüseyin, Bartra, Denswil, Eren, Gbamin, Hamsik, Bakasetas, Djaniny, Bardhi, Umut

Monaco: Nübel, Vanderson, Badiashile, Disasi, Henrique, Diatta, Camara, Fofana, Golovin, Embolo, Ben Yedder


trabzonspor monaco uefa avrupa ligi

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler