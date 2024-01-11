CANLI ANLATIM: Trabzonspor 1-0 Samsunspor
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de 16. hafta erteleme maçında Yılport Samsunspor'u ağırlıyor. Karşılaşma ile ilgili bütün detaylar Cumhuriyet.com.tr'de...
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de 16. hafta erteleme maçında Yılport Samsunspor'u ağırlıyor.
Papara Park'ta saat 20.00'de başlayan karşılaşmayı Cihan Aydın yönetiyor. Karşılaşmanın VAR hakemi Mustafa Öğretmenoğlu oldu.
Bordo-mavili takım, ligde 33 puanla 3. sırada yer alırken Yılport Samsunspor ise 18 puanla 17. sırada bulunuyor.
İŞTE 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Baniya, Benkovic, Eren, Mendy, Berat, Visca, Bakasetas, Fountas, Onuachu.
Yılport Samsunspor: Okan, Haluk Mustafa, Satka, Alim, Soner, Taylan, Bennasser, Holse, Muhammed, Emre, Mouandilmadji.
CANLI ANLATIM | Trabzonspor 1-0 Samsunspor
9' Uğurcan Çakır'ın hatalı pasında topu alan Emre Kılınç şut açısı yakalamak isterken Larsen araya girip topu aldı.
1' Zorlu mücadelede ilk düdük geldi.
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