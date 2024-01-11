CANLI ANLATIM: Trabzonspor 1-0 Samsunspor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de 16. hafta erteleme maçında Yılport Samsunspor'u ağırlıyor. Karşılaşma ile ilgili bütün detaylar Cumhuriyet.com.tr'de...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.01.2024 - 19:31
CANLI ANLATIM: Trabzonspor 1-0 Samsunspor
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de 16. hafta erteleme maçında Yılport Samsunspor'u ağırlıyor.

Papara Park'ta saat 20.00'de başlayan karşılaşmayı Cihan Aydın yönetiyor. Karşılaşmanın VAR hakemi Mustafa Öğretmenoğlu oldu.

Bordo-mavili takım, ligde 33 puanla 3. sırada yer alırken Yılport Samsunspor ise 18 puanla 17. sırada bulunuyor.

İŞTE 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Baniya, Benkovic, Eren, Mendy, Berat, Visca, Bakasetas, Fountas, Onuachu.

Yılport Samsunspor:  Okan, Haluk Mustafa, Satka, Alim, Soner, Taylan, Bennasser, Holse, Muhammed, Emre, Mouandilmadji.

CANLI ANLATIM | Trabzonspor 1-0 Samsunspor

9' Uğurcan Çakır'ın hatalı pasında topu alan Emre Kılınç şut açısı yakalamak isterken Larsen araya girip topu aldı.

1' Zorlu mücadelede ilk düdük geldi.


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