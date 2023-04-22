Yayınlanma: 22.04.2023 - 18:22

Güncelleme: 22.04.2023 - 19:26

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş, HangiKredi Ümraniyespor ile deplasmanda karşılaşıyor.

Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynanacak haftanın açılış müsabakası, saat 19.00'da başladı. Zorlu mücadelede hakem Cihan Aydın düdük çalıyor. Karşılaşmanın VAR hakemi olarak ise Serkan Tokat görev yapıyor.

Beşiktaş, Süper Lig'in geride kalan bölümünde 17 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 yenilgi sonucunda hanesine 59 puan yazdırarak maça 3. sırada çıkıyor.

Yaptığı maçların 5'ini kazanan, 8'inde berabere kalan ve 15'ini kaybeden Ümraniyespor haftaya 23 puanla 18. sırada girdi.

Beşiktaş, ligin ilk yarısında Vodafone Park'ta oynanan ve Şenol Güneş'in göreve başladığı mücadelede Ümraniyespor'u 5-2 mağlup etmişti.

İşte 11'ler

Ümraniyespor: Orkun, Onur, Sackey, Glumac, Popov, Kartal, Avonou, Oğuz, Kayode, Geraldo, Umut

Beşiktaş: Mert, Rosier, Saiss, Colley, Masuaku, Amir, Gedson, Salih, Cenk, Aboubakar, Redmond

CANLI ANLATIM | Ümraniyespor 0-1 Beşiktaş

25' GOL | Beşiktaş, Nathan Redmond ile 1-0 öne geçti.

18' Vincent Aboubakar'ın pasında Cenk Tosun, karşı karşıya pozisyonda kaleci Orkun'u geçemedi.

14' Strahil Popov'un ortasında Olarenwaju Kayode bomboş pozisyonda vuruşunu yaptı. Kaleci Mert harika çıkardı.

7' Tomislav Glumac, savunma arkasına iyi bir top gönderdi. Olarenwaju Kayode'den önce Mert topu uzaklaştırdı.

1' Zorlu mücadelede ilk düdük geldi

Eksikler

Ümraniyespor'da cezası sona eren Isaac Sackey bu maçta takımdaki yerini alabilecek.

Beşiktaş'ta uzun süreli sakatlıkları olan Dele Alli ve Tayyip Talha dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Sakatlığı düzelen Cenk Tosun'un ise maç kadrosunda yer alması bekleniyor.