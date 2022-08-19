CANLI ANLATIM: Ümraniyespor - Galatasaray

Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray, deplasmanda Ümraniyespor'a konuk oluyor. Karşılaşmanın canlı anlatımı ve bütün detayları Cumhuriyet.com.tr'de...

cumhuriyet.com.tr
19 Ağustos 2022 Cuma, 20:13
CANLI ANLATIM: Ümraniyespor - Galatasaray
Abone Ol google-news

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftası bugün başlıyor. Haftanın açılış mücadelesinde Galatasaray, HangiKredi Ümraniyespor'un konuğu olacak.

Galatasaray, 84 yıllık tarihi bulunan ve Süper Lig'deki ilk sezonunu geçiren kırmızı-beyazlı rakibiyle ligde ilk kez kozlarını paylaşacak. 

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak maç saat 21.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek. 

İşte 11'ler...

Hangikredi Ümraniyespor: Serkan Kırıntılı, Serkan Göksu, Allyson, Glumac, Lenjani, Oğuz, Del Valle, Mrsic, Durel, Onur, Bettaieb

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Van Aanholt, Oliveira, Torreira, Yunus, Mertens, Kerem, Seferovic

Eksikler

Ev sahibi Ümraniyespor'da eksik oyuncu bulunmuyor. Galatasaray'da sakatlığı süren Dubois'in yanı sıra sakatlık geçiren Fredrik Midtsjö'nun maç kadrosunda olması beklenmiyor.


Ümraniyespor galatasaray canlı anlatım Spor Toto Süper Lig süper lig

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler