CANLI ANLATIM: Ümraniyespor - Galatasaray
Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray, deplasmanda Ümraniyespor'a konuk oluyor. Karşılaşmanın canlı anlatımı ve bütün detayları Cumhuriyet.com.tr'de...
Spor Toto Süper Lig'in 3. haftası bugün başlıyor. Haftanın açılış mücadelesinde Galatasaray, HangiKredi Ümraniyespor'un konuğu olacak.
Galatasaray, 84 yıllık tarihi bulunan ve Süper Lig'deki ilk sezonunu geçiren kırmızı-beyazlı rakibiyle ligde ilk kez kozlarını paylaşacak.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak maç saat 21.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek.
İşte 11'ler...
Hangikredi Ümraniyespor: Serkan Kırıntılı, Serkan Göksu, Allyson, Glumac, Lenjani, Oğuz, Del Valle, Mrsic, Durel, Onur, Bettaieb
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Van Aanholt, Oliveira, Torreira, Yunus, Mertens, Kerem, Seferovic
Eksikler
Ev sahibi Ümraniyespor'da eksik oyuncu bulunmuyor. Galatasaray'da sakatlığı süren Dubois'in yanı sıra sakatlık geçiren Fredrik Midtsjö'nun maç kadrosunda olması beklenmiyor.
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