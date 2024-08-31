CANLI YAYIN: Adana Demirspor - Galatasaray CANLI ANLATIM - 2024 / 2025 Trendyol Süper Ligi

Yayınlanma: 31.08.2024 - 20:50

Güncelleme: 31.08.2024 - 20:50

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek.

Yeni Adana Stadı'ndaki maç, saat 21.45'te başlayacak ve mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetecek. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Halil Umut Meler oturacak.

İŞTE 11'LER

Adana Demirspor: Deniz, Manev, Gravillon, Semih, Abdulsamet, Bünyamin, Maestro, Tayfun, Ali Yavuz, Alioui, Aymbetov

Galatasaray: Muslera, Kaan, Metehan, Abdülkerim, Jelert, Torreira, Kerem Demirbay, Mertens, Barış Alper, Kerem Aktürkoğlu, Icardi