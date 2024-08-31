CANLI YAYIN: Adana Demirspor - Galatasaray CANLI ANLATIM - 2024 / 2025 Trendyol Süper Ligi
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Adana Demirspor'a konuk olacak. Karşılaşma ile ilgili bütün detaylar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de...
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek.
Yeni Adana Stadı'ndaki maç, saat 21.45'te başlayacak ve mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetecek. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Halil Umut Meler oturacak.
İŞTE 11'LER
Adana Demirspor: Deniz, Manev, Gravillon, Semih, Abdulsamet, Bünyamin, Maestro, Tayfun, Ali Yavuz, Alioui, Aymbetov
Galatasaray: Muslera, Kaan, Metehan, Abdülkerim, Jelert, Torreira, Kerem Demirbay, Mertens, Barış Alper, Kerem Aktürkoğlu, Icardi
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