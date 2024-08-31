CANLI YAYIN: Adana Demirspor - Galatasaray CANLI ANLATIM - 2024 / 2025 Trendyol Süper Ligi

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Adana Demirspor'a konuk olacak. Karşılaşma ile ilgili bütün detaylar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.08.2024 - 20:50
CANLI YAYIN: Adana Demirspor - Galatasaray CANLI ANLATIM - 2024 / 2025 Trendyol Süper Ligi
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek.

Yeni Adana Stadı'ndaki maç, saat 21.45'te başlayacak ve mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetecek. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Halil Umut Meler oturacak. 

İŞTE 11'LER

Adana Demirspor: Deniz, Manev, Gravillon, Semih, Abdulsamet, Bünyamin, Maestro, Tayfun, Ali Yavuz, Alioui, Aymbetov

Galatasaray: Muslera, Kaan, Metehan, Abdülkerim, Jelert, Torreira, Kerem Demirbay, Mertens, Barış Alper, Kerem Aktürkoğlu, Icardi


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