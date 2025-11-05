Canlı Yayın: Ajax - Galatasaray | Canlı Anlatım: UEFA Şampiyonlar Ligi 4. Haftası

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Hollanda temsilcisi Ajax ile deplasmanda karşılaşıyor.

Amsterdam'daki Johan Cruijff Arena'da TSİ 23.00'te başlayan müsabakayı Fransa Futbol Federasyonundan Benoit Bastien yönetiyor.

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük futbol organizasyonunda doğrudan 36 takımlı lig aşamasından başlayan sarı-kırmızılı ekip, ilk maçında deplasmanda Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'a 5-1 mağlup oldu. Şampiyonlar Ligi'ne istediği gibi başlayamayan Galatasaray, organizasyondaki ikinci maçında konuk ettiği İngiliz devi Liverpool'u 1-0 ve üçüncü maçında da Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'i 3-1 yenerek puanını 6'ya çıkardı.

Ajax ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk 3 maçında puan alamadı. Hollanda temsilcisi, ilk hafta maçında İtalya ekibi Inter'e sahasında 2-0 mağlup oldu. Ajax, sonrasında konuk olduğu Fransa temsilcisi Olimpik Marsilya'ya 4-0, İngiltere'den Chelsea'ye de 5-1 yenildi.

İŞTE 11'LER

Ajax: Pasveer, Gaaei, Sutalo, Baas, Wijndal, Klaassen, Regeer, Mokio, Godts, Gloukh, Weghorst

Galatasaray: Uğurcan, Singo, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Sara, Sane, Sallai, Osimhen

CANLI ANLATIM | AJAX 0-0 GALATASARAY

14' Galatasaray gole yaklaştı. Singo'nun ceza sahasına ortasında Osimhen topu kontrol edip vurdu. Pasveer gole izin vermedi.

4' SARI KART | Galatasaray ceza sahası çizgisinde Lucas Torreira'ya faul yapam Mokio sarı kart gördü.

1' Hollanda'da ilk düdük geldi! Başarılar Galatasaray...