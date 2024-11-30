CANLI YAYIN: Alanyaspor 0-1 Trabzonspor CANLI ANLATIM - 2024/2025 Sezonu Trendyol Süper Lig'in 14. haftası

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşıyor. Karşılaşma ile ilgili bütün detaylar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de...

CANLI YAYIN: Alanyaspor 0-1 Trabzonspor CANLI ANLATIM - 2024/2025 Sezonu Trendyol Süper Lig'in 14. haftası
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.11.2024 - 18:11

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşıyor.

Gain Park'ta Saat 19.00'da başlayan mücadeleyi Burak Pakkan yönetiyor. 

Maç öncesi Trabzonspor 15 puanla 11. sırada bulunurken, Alanyaspor 11 puanla 16. sırada yer alıyor.

Ligde uzun süren galibiyet hasretinin ardından geçtiğimiz hafta Adana Demirspor'u 5-0 yenen Trabzonspor, ligde üst üste kazanarak galibiyet serisi yakalamak istiyor.

Ligde 5 maçtır kazanamayan Alanyaspor ise geçtiğimiz hafta takımın başına geçen Sami Uğurlu yönetimindeki ilk maçında Samsunspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalmıştı.

İŞTE11'LER

Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Yusuf, Makouta, Richard, Janvier, Efecan, Augusto, Cordova

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Hüseyin, Batagov, Arif, Mendy, Umut, Draguş, Cham, Cihan, Banza

CANLI ANLATIM | ALANYASPOR 0-1 TRABZONSPOR

8' Gol | Orta alanda Umut Güneş, Janvier'den topu çalarak Cham'a pas verdi. Cham, yaydan sol tarafında bulunan Draguş'a yerden pasını aktardı. Draguş'un sağ ayak içiyle vuruşunda meşin yuvarlağı ağlarla buluştu. Alanyaspor 0-1 Trabzonspor

1' Alanya'da ilk düdük geldi!


Etiketler: #trabzonspor #Alanyaspor #Trendyol Süper Lig
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler