CANLI YAYIN: AZ Alkmaar - Fenerbahçe CANLI YANLATIM - 2024 / 2025 Sezonu UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftası

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Karşılaşma ile ilgili bütün detaylar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de...

CANLI YAYIN: AZ Alkmaar - Fenerbahçe CANLI YANLATIM - 2024 / 2025 Sezonu UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftası
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.11.2024 - 21:54

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile deplasmanda karşılaşacak.

AZ Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşmayı İskoçya Futbol Federasyonundan John Beaton yönetecek. Beaton'ın yardımcılıklarını Daniel McFarlane ile David McGeachie yapacak. Müsabakada Calum Scott 4. hakem olacak. Maç TRT 1'den yayınlanacak.

UEFA Avrupa Ligi'ne 2-1'lik Union Saint-Gilloise galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe, Hollanda'da Twente ve iç sahada İngiliz ekibi Manchester United ile aynı skorla 1-1 berabere kaldı.

Jose Mourinho'nun öğrencileri, 3 maç sonunda 5 puanla 36 takım içinde 14. sırada bulunuyor.

Hollanda ekibi AZ Alkmaar ise 3-2'lik Elfsborg galibiyetiyle başladığı UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao ve Tottenham deplasmanlarından puan alamadı.

İŞTE 11'LER

AZ Alkmaar: Owusu-Oduro, Malkuma, Dekker, Penetra, De Wit, Kwakman, Mijnans, Koopmeiners, Addai, Lahdo, Parrott. 

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Çağlar, Becao, Mert Müldür, İsmail, Fred, Amrabat, Saint-Maximin, Tadic, Dzeko.


Etiketler: #AZ Alkmaar #fenerbahçe #uefa avrupa ligi #Canlı yayın
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