CANLI YAYIN: AZ Alkmaar - Galatasaray CANLI ANLATIM - 2024/2025 Sezonu UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftası
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'a konuk olacak. Karşılaşma ile ilgili bütün detaylar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de...
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'a konuk olacak.
AFAS Stadı'nda TSİ ile 20.45'te başlayacak karşılaşmayı Romanya Futbol Federasyonundan hakem Horatiu Fesnic yönetecek. Müsabaka, TRT 1'den canlı yayımlanacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna namağlup devam eden sarı-kırmızılılar, "Kupa 2"de çıktığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Galatasaray, 5. haftaya 10 puanla averajla 3. sırada girdi.
AZ Alkmaar ise UEFA Avrupa Ligi'nde 6 puanla 17. sırada bulunuyor. Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup eden Hollanda temsilcisi, organizasyonda 2'şer galibiyet ve mağlubiyet yaşadı.
İŞTE 11'LER
AZ Alkmaar: Zoet, Maikuma, Penetra, Koopmeiners, Moller Wolfe; Clasie, Mijnans, Buurmeester; Lahdo, Van Bommel, Parrott
Galatasaray: Muslera, Davinson, Nelsson, Abdülkerim, Barış Alper, Torreira, Sara, Yunus, Mertens, Batshuayi, Osimhen
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