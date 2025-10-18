CANLI YAYIN: Başakşehir - Galatasaray | CANLI ANLATIM: Süper Lig 9. hafta mücadelesi

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşılaşıyor.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan müsabaka, saat 20.00'de başladı. Müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor. Karşılaşmanın VAR koltuğunda Sarper Barış Saka oturuyor.

Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayımlanıyor.

11'LER

Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Opoku, Operi, Kaluzinski, Deniz, Crespo, Kemen, Harit, Eldor Shomurodov.

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Kaan, Abdülkerim, Eren, Torreira, Sara, İlkay, Barış, Sane, Icardi.

CANLI ANLATIM | Başakşehir 1-2 Galatasaray

61' GOL | Gabriel Sara, savunma arasına yolladığı topta Sane'yi buluşturdu. Leroy Sane, kaleci Muhammed'i geçip topu ağlara yolladı.

59' GOL | Rams Başakşehir skoru 1-1'e getirdi. Olivier Kemen savunma arkasına sarktı ve içerideki Shomurodov'u gördü. Shomurodov topu ağlara yollamakta zorlanmadı.

54' Nuri Şahin, hakeme itirazları sebebiyle sarı kart gördü.

51' GOL İPTAL | Başakşehir'in Shomurodov ile bulduğu gol, ofsayt sebebiyle iptal edildi.

49' Gol pozisyonu ofsayt şüphesiyle inceleniyor.

48' Lucas Torreira itirazları dolayısıyla sarı kart gördü.

47' GOL | Rams Başakşehir skoru 1-1'e getirdi. Shomurodov, karambolde seken topta boş kaleye topu gönderdi.

46' Başakşehir'de ikinci yarıya başlarken oyuncu değişiklikleri var. Ömer Ali Şahiner ve Amine Harit oyundan çıktı. Yerlerine Ebosele ve Nuno Da Costa dahil oldu.

45+3' GOL | İlkay Gündoğan'ın mükemmel çekip Sane'nin önüne bıraktığı topta Sane topu ağlara yolladı. Galatasaray skoru 1-0 yaptı.

43' İlkay Gündoğan kaptığı topla sağ kanattan mesafe katetti. Barış Alper'e çevirdiği topta gelen sert vuruş az farkla üstten auta gitti.

40' Galatasaray, Sara'nın ortasında Barış'ın indirdiği topta Icardi'nin kafa vuruşuyla gole yaklaştı. Top kaleci Muhammed'de kaldı.

37' Galatasaray'da Kaan Ayhan, Shomurodov'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

36' Abdülkerim Bardakcı ve Deniz Türüç sarı kart gördü.

30' Galatasaray'da Leroy Sane, savunma arkasında topla buluştu, zor pozisyonda kaleci ile karşı karşıya kalan Sane, topu üstten farklı şekilde auta yolladı.

27' Sağlık görevlileri, Ömer Ali Şahiner için sahaya girdi.

26' Ömer Ali Şahiner bir kez daha yerde. Omzunu tutuyor.

23' Başakşehir'de Amine Harit, İlkay Gündoğan'a yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü.

21' Galatasaray Gabriel Sara ile gole çok yaklaştı. Ceza sahası dışından yaptığı müthiş şutu Muhammed aynı güzellikte köşeden çıkardı.

18' Başakşehir sağ kanattan etkili geldi. Amine Harit'in ortasında topa dokunan kimse olmayınca top auta gitti.

17' Galatasaray'da Okan Buruk, itirazlarının ardından sarı kart gördü.

15' Galatasaray'da Eren Elmalı, Ömer Ali'ye yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

13' Eren Elmalı'nın çıkarken yaptığı top kaybında Başakşehir pozisyon şansı yakaladı. Kaan Ayhan'dan kritik bir müdahale geldi.

10' Gabriel Sara'nın köşe vuruşunda Kaan Ayhan kafayı vurdu. Top üstten auta gitti.

9' Galatasaray, sağ kanattan gelen ortada etkili geldi. Eren Elmalı'nın seken topa yaptığı vuruş savunmadan sekerek kornere gitti.

2' Galatasaray ilk saniyelerde Icardi ile gole yaklaştı. Icardi'nin vuruşunda top direkten döndü ancak hakem, el ile müdahale olduğunu işaret etti.

1' Zorlu mücadelede ilk düdük çaldı.