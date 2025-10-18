Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek hedeflerini açıkladı: 'Avrupa'da kalıcı bir güç'

Başkan Dursun Özbek, sarı-kırmızılı kulübün Haliç Kongre Merkezi'ndeki yıllık olağan genel kurul toplantısında konuştu.

Sözlerine "Bu kürsüde her yıl aynı heyecan ve sorumluluk duygusuyla konuşuyorum. Galatasaray'ın geçmişine, bugününe ve yarınına hizmet etmek hayatımın en büyük onurudur" diyerek başlayan Özbek, üyelere son 1 yıldaki faaliyetlerini anlatan video izletti.

Sportif faaliyetlerden bahseden Dursun Özbek, "Erkek futbol takımımız, üst üste 3. kez şampiyon olarak formasına 5. yıldızı takan ilk Türk takımı oldu. Bu sadece bir şampiyonluk değil Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında takılmış bir onur madalyasıdır. Yenikapı'da 1 milyonu aşan taraftarımızın katıldığı şampiyonluk kutlaması, Galatasaray'ın halkla, toplumla, geçmiş ve gelecekle kurduğu bağın en güçlü göstergesidir. Bu başarılar tesadüf değil planlı, disiplinli, akılcı bir yapılanmanın sonucudur. Galatasaray bir başarı kültürü inşa etmiştir. Yeni sezonda da 7 galibiyet, 1 beraberlikle tarihimizin en iyi lig başlangıcını yaptık. Bu başarılı dönem için başta Okan hocamız olmak üzere teknik ekibimize, futbolcu kardeşlerimize ve tüm çalışanlarımıza bir alkış göndermenizi rica ediyorum. Bu seneki hedefimiz net. Çok başarılı bir başlangıç yaptığımız Süper Lig'de üst üste 4, toplamda 26. şampiyonluğu kazanmak ve Avrupa'da kalıcı bir güç haline gelmek. Bu hedef için tüm çalışmalarımızı yaptık. Başarıya ulaşacağımıza yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, kadın futboluna dair "Kadın futbol takımımızı Türkiye'nin en güçlü kadın futbol projesine dönüştürmek için çalışmalarımız devam ediyor. Takımımız, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden ilk Türk takımı oldu. Bu sezon yeni bir planlamayla sezona başladık. Şu anda ligde yenilgisiz lider durumdayız. Kadın sporcularımızın gelecekte de birer ilham kaynağı olacaklarına inanıyorum" değerlendirmelerinde bulundu.

"NBA AVRUPA PROJESİYLE İLGİLİ GÖRÜŞMELERİMİZ DEVAM EDİYOR"

Dursun Özbek, NBA ve FIBA'nın Avrupa'da düzenlemek için çalışmalar yürüttüğü NBA Avrupa projesinde yer alma görüşmelerinin sürdüğünü söyledi.

Basketbol şubesiyle ilgili konuşan Özbek, şöyle devam etti:

"Basketbolda erkek takımımız geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde final oynadı. Bu sezon yine Şampiyonlar Ligi'ndeyiz ve 2'de 2 ile iyi bir başlangıç yaptık. Bunun yanında NBA ve FIBA'nın gerçekleştirmeyi planladığı NBA Avrupa projesiyle ilgili görüşmelerimiz devam ediyor. NBA yetkilileri, özellikle Aslantepe Spor Kompleksi'nde yapmayı planladığımız basketbol salonuna destek vermek istediklerini ve Yenikapı kutlamalarındaki taraftar gücümüzden çok etkilendiklerini belirtti. Galatasaray'ın sahip olduğu eşsiz potansiyelle bu yeni projede yerini alacağına inanıyorum. Kadın takımımız, geçen sezon Avrupa Kupası'nda çeyrek finale yükseldi, Türkiye Ligi'nde de üçüncü olduk. Bu sezon Avrupa Ligi'nde oynamaya hak kazandık. Buraya da 2'de 2 yaparak iyi başladık. Takımımıza güveniyoruz. Bu sezon önemli başarılara imza atacağımıza da inanıyorum. Tekerlekli sandalye basketbol takımımız hem Türkiye'de hem de Avrupa'da şampiyonluklar kazanarak bizi gururlandırdı. Bu başarılar, 'Galatasaray, her branşta zirvededir' sözünü gerçeğe dönüştürdü. Bu bizim için çok önemliydi."

VOLEYBOLDA ERKEKLER VE KADINLARDA ŞAMPİYONLUK

Galatasaray Kulübü Başkanı Özbek, voleybolda "erkekler ve kadınlarda şampiyonluk" hedeflendiğini dile getirdi.

Özbek, şunları kaydetti:

"Erkek takımımız, Efeler Ligi'nde 32 yıl aradan sonra final oynadı. Müessese takımlarının çok yüksek bütçelerle mücadele ettiği Efeler Ligi'nde bu sene hedefimiz şampiyonluk. Kadın takımımız ise Balkan Kupası'nı müzemize kazandırdı, Sultanlar Ligi'nde de son 4'e kaldı, CEV Challenge Kupası'nda da yarı finale çıktı. Bu sene lig şampiyonluğu hedefiyle yola çıkarak önemli transferlerle kadromuzu güçlendirdik. Uzun süredir uzak kaldığımız şampiyonluk için sporcu kardeşlerimin sonuna kadar mücadele edeceğine inanıyorum."

Son 1 yılda amatör branşlarda 111 kupa, 823 madalya kazandıklarını aktaran Özbek, "Galatasaray'ın başarısı sadece sahadaki mücadeleyle değil, sahayı çevreleyen vizyonla da ölçülür. Diğer amatör şubelerimizde 2024-25 sezonunda 111 kupa ve 823 madalyayla yolumuza devam ediyoruz. Bu başarılarda payı olan 2 bin 105 sporcumuza, hocalarımıza, kulüp personeline, yöneticilerine ve ailelerine teşekkür ediyorum. Bu şubelerde amacımız sadece başarı kazanmak değil. Yetiştirici kulüp hüviyetimizi koruyarak Galatasaray armasının değerini bilen pırıl pırıl geçlerimizin yetişmesini de sağlamaktır. Bu görevin en az kupalar ve şampiyonluklar kadar değerli olduğuna inanıyorum" diye konuştu.