Cumhuriyet Gazetesi Logo
CANLI YAYIN: Beşiktaş 1-0 Göztepe | CANLI ANLATIM: Süper Lig 23. hafta mücadelesi

CANLI YAYIN: Beşiktaş 1-0 Göztepe | CANLI ANLATIM: Süper Lig 23. hafta mücadelesi

22.02.2026 18:59:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
CANLI YAYIN: Beşiktaş 1-0 Göztepe | CANLI ANLATIM: Süper Lig 23. hafta mücadelesi

Beşiktaş, Süper Lig'in 23. haftasında kendi sahasında Göztepe ile karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadeleye dair tüm ayrıntılar anbean Cumhuriyet.com.tr'de...

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Göztepe'yi konuk ediyor.

Tüpraş Stadı'nda saat 20.00'de başlayan maçı, hakem Ozan Ergün yönetiyor. VAR koltuğunda ise Ömer Faruk Turtay oturuyor.

İLK 11'LER 

Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Cerny, Asllani, Orkun, Olaitan, Oh.

Göztepe: Lis, Allan, Heliton, Bokele, Ogün, Dennis, Miroshi, Cherni, Krastev, Janderson, Juan.

Canlı | Beşiktaş 1-0 Göztepe

9' GOL | Ndidi'nin golü ile Beşiktaş öne geçiyor.

1' Karşılaşmada ilk yarı başladı.

İlgili Konular: #göztepe #beşiktaş #süper lig

İlgili Haberler

Fenerbahçe Beko, Türk Telekom'a geçit vermedi: Sarı-lacivertliler finalde Beşiktaş'ın rakibi oldu!
Fenerbahçe Beko, Türk Telekom'a geçit vermedi: Sarı-lacivertliler finalde Beşiktaş'ın rakibi oldu! Türkiye Kupası Dörtlü Final organizasyonunun ikinci maçında Fenerbahçe Beko, Türk Telekom'u 86-78 yenerek finale yükseldi ve finalde Beşiktaş GAİN'in rakibi oldu.
Nefes kesen maçta Beşiktaş, Anadolu Efes'i devirdi: Siyah-beyazlılar final biletini kaptı!
Nefes kesen maçta Beşiktaş, Anadolu Efes'i devirdi: Siyah-beyazlılar final biletini kaptı! Basketbol Ziraat Bankası Türkiye Kupası Dörtlü Final organizasyonundaki ilk maçta Beşiktaş GAİN, Anadolu Efes'i 91-82 mağlup ederek finale yükseldi.
Sarunas Jasikevicius, Beşiktaş maçı öncesi konuştu: 'Karşımızda harika bir rakip olacak'
Sarunas Jasikevicius, Beşiktaş maçı öncesi konuştu: 'Karşımızda harika bir rakip olacak' Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş GAİN arasında 22 Şubat Pazar günü oynanacak Basketbol Ziraat Bankası Türkiye Kupası finali öncesinde düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius açıklamalarda bulundu.