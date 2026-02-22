CANLI YAYIN: Beşiktaş 1-0 Göztepe | CANLI ANLATIM: Süper Lig 23. hafta mücadelesi

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Göztepe'yi konuk ediyor.
Tüpraş Stadı'nda saat 20.00'de başlayan maçı, hakem Ozan Ergün yönetiyor. VAR koltuğunda ise Ömer Faruk Turtay oturuyor.
İLK 11'LER
Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Cerny, Asllani, Orkun, Olaitan, Oh.
Göztepe: Lis, Allan, Heliton, Bokele, Ogün, Dennis, Miroshi, Cherni, Krastev, Janderson, Juan.
Canlı | Beşiktaş 1-0 Göztepe
9' GOL | Ndidi'nin golü ile Beşiktaş öne geçiyor.
1' Karşılaşmada ilk yarı başladı.