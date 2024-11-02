CANLI YAYIN: Beşiktaş - Kasımpaia CANLI ANLATIM - 2024/2025 Sezonu Trendyol Süper Lig'in 11. haftası
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma ile ilgili bütün detaylar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de...
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.
Tüpraş Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Karşılaşmanın VAR hakemi olarak ise Abdullah Buğra Taşkınsoy görev yapacak.
Ligdeki namağlup ünvanı derbide lider Galatasaray'a karşı yaşadığı 2-1'lik yenilgiyle son bulan Beşiktaş, sarı-kırmızılıların bay geçtiği haftada Kasımpaşa'ya üstünlük kurarak zirveyle arasındaki puan farkını azaltmaya çalışacak.
Süper Lig'de çıktığı 9 mücadelede 6 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşayan siyah-beyazlılar, haftaya 20 puanla 4. sırada girdi.
Kasımpaşa, Trabzonspor'un ardından ligin geride kalan bölümünde en fazla beraberlik yaşayan iki takımdan biri olarak öne çıkıyor. Oynadığı maçların 2'sini kazanan, 5'inde berabere kalan ve 3'ünden yenilgiyle ayrılan lacivert-beyazlı ekip, 11 puanla 10. basamakta yer aldı.
İŞ 11'LER
Beşiktaş: Mert, Onur, Uduokhai, Emirhan, Masuaku, Ndour, Gedson, Muçi, Rafa Silva, Semih, Immobile.
Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Sadık, Yasin, Rodrıgues, Barak, Hajradinovic, Sadiku, Fall, Ben Ouanes, Nuno Da Costa.
Spor Haberleri
- Bandırmaspor, Adana deplasmanında mutlu dönüyor!
- Kayseri'de gol sesi çıkmadı!
- Zorlu mücadelede 11'ler belli oldu!
- Beşiktaş, sahasında Mersin'i rahat geçti! Seriye devam..
- Newcastle United, Arsenal'a geçit vermedi!
- Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan çok sert sözler!
- Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'nda açıkladı!
- Fransız yıldız Karim Benzema isyan etti!
- Sivasspor vites artırdı, Rize'yi de geçti
- James Harden sayı atmaya doymuyor!
En Çok Okunan Haberler
-
- 6 yaşındaki Şirin'i katleden şahsın ifadesi ortaya çıktı
- Ünlü oyuncu gözaltında: Marketten 'zeytinyağı' çaldı
- Erdoğan'a ve Yerlikaya'ya çok sert yanıt!
- Oy oranını en çok artıran parti hangisi?
- Tutuklanan baba cezaevinde ölü bulundu
- Mitinge neden katılmadığını açıkladı
- 'Fethullah Gülen hayatta olsaydı...'
- Erdoğan'dan Özel ve İmamoğlu'na tazminat davası
- 'Sanki mağdur olan Esenyurt değilmiş gibi...'
- Tek kalemde milyarlık vergi borçları silinenler nerede?