CANLI YAYIN: Beşiktaş 2-0 Kocaelispor | CANLI ANLATIM: Süper Lig 7. hafta mücadelesi

Trendyol Süper Lig'de 7. haftanın kapanış maçında Beşiktaş ile Kocaelispor karşı karşıya geliyor.

Tüpraş Stadı'nda oynanan mücadele, saat 20.00'de başladı.

Müsabakada hakem Ali Şansalan düdük çalıyor. Karşılaşmanın VAR koltuğunda Ömer Faruk Turtay oturuyor.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert, Gökhan, Djalo, Emirhan, Jurasek, Ndidi, Orkun, Silva, Cerny, Toure, Abraham

Kocaelispor: Jovanovic, Djiksteel, Syrota, Balogh, Muharrem, Keita, Show, Tayfur, Rivas, Churlinov, Petkovic.

Canlı | Beşiktaş 2-0 Kocaelispor

31' Beşiktaş sağ kanattan etkili geldi. Savunmadan atılan uzun pasa orta alandan hareketlenen Toure'nin taç çizgisi önünden ortasında penaltı noktası üzerinde Abraham, Cerny'ye indirmek istediği topu kendi önünde buldu. Onun yere düşerken çektiği sert şutta top savunmadan döndü.

24' Kocaelispor'un köşe vuruşu organizasyonunda penaltı noktası üzerinde topa yükselmek isteyen Balogh, Toure'yle girdiği hava topu mücadelesinin ardından yerde kalmıştı. Konuk ekip bu pozisyonda penaltı bekledi ancak oyun devam etti.

11' SARI KART | Kocaelispor'da kaleci Jovanovic, Cerny'nin golü öncesi ceza sahası dışında eliyle topa dokunarak atağı kesmeye çalıştığı için avantaja bırakılan pozisyon golle sonuçlandıktan sonra sarı kart gördü.

10' Beşiktaş'ta Orkun'un kendi yarı alanından ileri taşıdığı topu orta yuvarlağın önünde Abraham almak istedi. Bu sırada araya giren savunmanın uzaklaştırmak istediği topa orta çizgiden Ndidi kafayı vurdu ve bu top, Cern'ye uzun bir pas oldu. Sekerek gelen topla Cerny savunma arkasına hareketlendi. Bu sırada ceza sahası dışına kadar açılan kaleci Jovanovic'in eliyle kesmek istediği top sekip yine Cerny'nin önüne düştü. Bomboş durumda kale alanına inen Çek futbolcu yakın mesafeden boş ağları havalandırdı.

10' GOL | Cerny farkı ikiye çıkaran golü kaydetti.

5' Kocaelispor savunmadan çıkmaya çalışırken rakip yarı alanın ortalarında baskıyla topu kapan Rafa Silva'dan pası alan Abraham bekletmeden sol çapraza pasını verdi. Toure'nin vuruşunda savunmadan seken topu kale alanı sağ çaprazında alan Abraham yine pas tercihini kullandı. Kale alanı ön çizgisinden Rafa Silva tek dokunuşla ağları havalandırdı.

5' GOL | Rafa Silva Beşiktaş'ı öne geçiren golü kaydetti.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.