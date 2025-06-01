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CANLI YAYIN: Bodrum FK 0-0 Beşiktaş CANLI ANLATIM Süper Lig 38. hafta mücadelesi

CANLI YAYIN: Bodrum FK 0-0 Beşiktaş CANLI ANLATIM Süper Lig 38. hafta mücadelesi

1.06.2025 18:06:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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CANLI YAYIN: Bodrum FK 0-0 Beşiktaş CANLI ANLATIM Süper Lig 38. hafta mücadelesi

Beşiktaş, Süper Lig'in 38. haftasında deplasmanda Bodrum FK ile karşı karşıya geliyor. Saat 19:00'da başlayan mücadeleye dair tüm ayrıntılar anbean Cumhuriyet.com.tr'de...

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında deplasmanda Sipay Bodrum FK ile karşı karşıya geliyor.

Grey Beton Bodrum Stadı'nda oynanan maç, saat 19.00'da başladı Müsabakada hakem Cihan Aydın düdük çalıyor. Karşılaşmanın VAR koltuğunda Polonyalı Pawel Malec oturuyor.

İLK 11'LER

Bodrum FK: Diogo, Ege, Chris, Ajeti, Cenk, Ahmet, Seferi, Pedro, Fredy, Dimitrov, Puscas.

BeşiktaşMert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Amir, Gedson, Joao Mario, Muçi, Rafa Silva, Mustafa. 

Canlı | Bodrum FK 0-0 Beşiktaş

1' Karşılaşmada ilk yarı başladı.

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