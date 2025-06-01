CANLI YAYIN: Bodrum FK 0-0 Beşiktaş CANLI ANLATIM Süper Lig 38. hafta mücadelesi

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında deplasmanda Sipay Bodrum FK ile karşı karşıya geliyor.
Grey Beton Bodrum Stadı'nda oynanan maç, saat 19.00'da başladı Müsabakada hakem Cihan Aydın düdük çalıyor. Karşılaşmanın VAR koltuğunda Polonyalı Pawel Malec oturuyor.
İLK 11'LER
Bodrum FK: Diogo, Ege, Chris, Ajeti, Cenk, Ahmet, Seferi, Pedro, Fredy, Dimitrov, Puscas.
Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Amir, Gedson, Joao Mario, Muçi, Rafa Silva, Mustafa.
Canlı | Bodrum FK 0-0 Beşiktaş
1' Karşılaşmada ilk yarı başladı.