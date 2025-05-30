Cumhuriyet Gazetesi Logo
Beşiktaş, serinin ilk maçında Galatasaray'ı farklı yendi!

Beşiktaş, serinin ilk maçında Galatasaray'ı farklı yendi!

30.05.2025 23:44:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Beşiktaş, serinin ilk maçında Galatasaray'ı farklı yendi!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Çeyrek Final serisi ilk maçında Beşiktaş Fibabanka, sahasında Galatasaray'ı 91-75 mağlup etti ve seride 1-0 öne geçti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ilk maçında Beşiktaş Fibabanka, derbide konuk ettiği Galatasaray'ı 91-75 yenerek 1-0 öne geçti.

Derbiye etkili başlayan Beşiktaş Fibabanka, boyalı alandan bulduğu basketlerle 3. dakikayı 10-1 önde geçti. Savunmada iyi performans gösteren siyah-beyazlılar, top kayıpları yapan Galatasaray karşısında sayılar bulmaya devam etti ve 4. dakikada farkı 14'e çıkardı: 15-1. Oyunun iki yönünde de ritmini bulamayan sarı-kırmızılı takım karşısında Mathews ile skor üreten Beşiktaş, 6. dakikayı 24-6 üstün bitirdi. Çeyreğin ortalarında toparlanan Galatasaray, pota altından bulduğu basketlere 12-0'lık seri yakalayarak farkı 6 sayıya düşürdü: 24-18. Siyah-beyazlılar, ilk çeyreği 26-21 önde tamamladı.

Hücumda temposunu kaybeden Beşiktaş karşısında Cummings ile basketler bulan Galatasaray, 12. dakikada üstünlüğü eline aldı: 26-28. Sleva ve Berk İbrahim Uğurlu ile üst üste sayılar kaydederek öne geçen siyah-beyazlı takım, 14. dakikada farkı 7 sayıya yükseltti: 35-28. Çeyreğin ikinci bölümü karşılıklı basketlere sahne olurken Beşiktaş, derbide soyunma odasına 46-40 üstün girdi.

İkinci yarıya da Beşiktaş, taraftarının da desteğiyle etkili başlangıç yaptı. Peş peşe top kayıpları yaşayan Galatasaray karşısında kısa oyuncularıyla sayılar bulan siyah-beyazlı ekip, 26. dakikada farkı yeniden açtı: 61-44. Beşiktaş, sarı-kırmızılı takım karşısında final periyoduna da 20 sayılık avantajla gitti: 71-51.

Son çeyrekte skor ve oyun üstünlüğünü koruyan Beşiktaş, derbi maçta Galatasaray'ı 91-75 mağlup etti.

İki galibiyete ulaşacak takımın adını yarı finale yazdıracağı serinin ikinci maçı, 1 Haziran Pazar günü Galatasaray'ın ev sahipliğinde Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak.

Öte yandan, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Houston Rockets'ta forma giyen milli basketbolcu Alperen Şengün de derbiyi tribünden izledi.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Emin Moğulkoç, Can Mavisu, Ali Şakacı

Beşiktaş Fibabanka: Berk İbrahim Uğurlu 19, Needham 16, Mathews 19, Terry 8, Sleva 5, Yiğit Arslan 2, Allman 14, Morgan 6, Plavsic, Kerem Kuthan Konan 2

Galatasaray: Young 8, Palmer 14, Wallace 4, Göksenin Köksal 2, Delgado 1, Cummings 11, Izundu 18, Buğrahan Tuncer 10, Blumbergs 7, Sadık Emir Kabaca

1. periyot: 26-21

Devre: 46-40

3. periyot: 71-51

Beş faulle çıkan: 38.29 Morgan (Beşiktaş Fibabanka)

İlgili Konular: #galatasaray #Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi #Beşiktaş Fibabanka

İlgili Haberler

Beşiktaş ile anılmıştı: Ansu Fati'nin yeni takımı belli oluyor!
Beşiktaş ile anılmıştı: Ansu Fati'nin yeni takımı belli oluyor! Adı Beşiktaş ile de anılan Barcelona'nın genç oyuncusu Ansu Fati'nin gelecek sezon için Monaco anlaşmaya vardığı iddia edildi.
Ahmet Ürkmezgil, Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Başkanlığı'na adaylığını açıkladı
Ahmet Ürkmezgil, Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Başkanlığı'na adaylığını açıkladı Beşiktaş'ın eski yöneticilerinden Ahmet Ürkmezgil, siyah-beyazlı kulübün divan kurulu başkanlığına aday oldu.
Beşiktaş'tan istifa etmişti: Devlet Bahçeli, Süper Lig'e yükselen yeni takımını tebrik etti!
Beşiktaş'tan istifa etmişti: Devlet Bahçeli, Süper Lig'e yükselen yeni takımını tebrik etti! 2023 yılında Beşiktaş üyeliğinden istifa eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Süper Lig'e yükselen Fatih Karagümrük Spor Kulübü'nü tebrik etti.