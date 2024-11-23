CANLI YAYIN: Bodrum FK - Galatasaray CANLI ANLATIM - 2024/2025 Sezonu Trendyol Süper Lig'in 13. haftası
Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Sipay Bodrum FK ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma ile ilgili bütün detaylar Cumhuriyet.com.tr'de...
Trendyol Süper Lig'de lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Sipay Bodrum FK ile karşılaşacak.
Grey Beton Bodrum Stadı'ndaki maç, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Muhammet Ali Metoğlu yönetecek. Karşılaşmanın VAR koltuğunda ise Onur Özütoprak oturacak.
Süper Lig'de yoluna namağlup devam eden sarı-kırmızılı ekip, çıktığı 11 maçta 10 galibiyet ve 1 beraberlik yaşadı. "Cimbom", topladığı 31 puanla 13. haftaya liderlik koltuğunda girdi.
Sipay Bodrum FK ise çıktığı 12 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı. Yeşil-beyazlılar, puan tablosunda 11 puanla 16. sırada yer alıyor.
İŞTE 11'LER
Bodrum FK: Gökhan, Üzeyir, Celustka, Ajeti, Ege, Taylan, Samet, Fredy, Dimitrov, Gökdeniz, Puscas
Galatasaray: Muslera, Kaan, Metehan, Abdülkerim, Barış Alper, Torreira, Sara, Yunus, Sallai, Mertens, Osimhen
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