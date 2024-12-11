CANLI YAYIN: Fenerbahçe - Athletic Bilbao CANLI ANLATIM 2024/2025 sezonu UEFA Avrupa Ligi 6. haftası

Yayınlanma: 11.12.2024 - 17:37

Güncelleme: 11.12.2024 - 17:37

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında İspanya'nın Athletic Bilbao takımını konuk edecek.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 18.30'da başlayacak müsabakayı Bosna Hersek Futbol Federasyonundan hakem Irfan Peljto yönetecek. Peljto'nun yardımcılıklarını aynı federasyondan Senad Ibrisimbegovic ve Davor Beljo üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Antoni Bandic olacak.

Slavia Prag karşısında aldığı galibiyetle puanını 8’e yükselten sarı-lacivertliler, 8 puanla 15. sırada bulunuyor. 4 galibiyet ve 1 beraberliği bulunan Athletic Bilbao yoluna namağlup devam ediyor.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Samet, Djiku, Mert, Amrabat, İsmail, Tadic, Szymanski, Maximin, En-Nesyri

Atletic Bilbao: Agirrezabala, Gorosabel, Alvarez, Paredes, Berchiche, Jaureguizar, Galarreta, Inaki, Sancet, Nico Williams, Guruzeta