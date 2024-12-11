Fenerbahçe Asbaşkanı Ilıcalı’dan, ‘şike iddiası’ yapan Galatasaray yöneticisi Öztürk’e cevap: ‘İma eden şerefsizdir’

Yayınlanma: 11.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 11.12.2024 - 04:00

Ilıcalı, “Bizim için şike imasında bulunan şerefsizdir! İnsanlar birilerinin namusuna dil uzatırken hadlerini bilecekler. Hakem tartışılır ancak sen kimsin de bizi futbolcuyu ayartmakla suçluyorsun? Bizim için futbolcuların sağlığı çok önemli. Geçmiş olsun dileğimi iletiyorum. Tabii ki onların arasında hadsizlik yapanlar var. Icardi’ye de geçmiş olsun, sakatlandı. Hadsiz bir şekilde Ali Koç’un formasını giyip pozlar veriyordu” dedi.

‘BU TİP SOYTARILAR…’

Acun Ilıcalı, katıldığı Turkuvaz Medya Spor Zirvesi’nde G.Saray’a seslenip “Yöneticiniz, Manaj konusunda ‘F.Bahçe maçında kasten oynamadı’ diyerek bizim şike yaptığımızı ima etti. Hayatınızda böyle arsız bir demeç, adi bir suçlama gördünüz mü? Bu tip soytarılar böyle konuşmalar yaptıkça, tabii ki Türk futbolu kaosa sürüklenir. Biz haksızlığa isyan ediyoruz, siz ‘Şike yaptınız’ diyorsunuz. Biz ‘Burada böyle problem var ve adalet istiyoruz’ diyoruz, siz ‘Yalıda buluşuyorsunuz’ diyorsunuz. Tiyatro değil artık. İş başka boyuta geçti. Güzel bir Hollywood filmi. Bizi suçlayanlara lanet ediyoruz” diye konuştu.