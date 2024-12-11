Talisca'nın menajerinden Fenerbahçe açıklaması: 'Kadrosuna katmak istiyor ama...'

Yayınlanma: 11.12.2024 - 11:37

Güncelleme: 11.12.2024 - 11:37

Fenerbahçe, Al Nassr'dan renklerine bağlamaya çalıştığı Anderson Talisca için görüşmelerini sürdürüyor.

Suudi Arabistan basınında yer alan habere göre; Talisca'nın menajeri Carlos Leite, Fenerbahçe'nin ilgisini doğruladığı ve sarı-lacivertlilerin ismini ilk kez ilk ağızdan telaffuz ettiği ifade edildi.

"HERHANGİ BİR ANLAŞMA YOK"

Leite, yaptığı açıklamada "Fenerbahçe, Ocak'ta Talisca'yı kadrosuna katmak istiyor. Bu doğru. Ancak anlaşıldı haberleri doğru değil. Herhangi bir anlaşma yok" ifadelerini kullandı.

Önceki gün TeamTalk'ta yer alan haberde de Fenerbahçe'nin Talisca için Al Nassr'a resmi teklifi ilettiği belirtilmişti.

BU SEZON NE YAPTI?

Anderson Talisca bu sezon Al Nassr formasıyla 19 maça çıktı. 30 yaşındaki Brezilyalı yıldız bu karşılaşmalarda 8 gollük asist katkısı verdi.