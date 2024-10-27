CANLI YAYIN: Fenerbahçe - Bodrum FK CANLI ANLATIM - 2024-2025 sezonu Süper Lig 10. hafta

Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında kendi sahasında Bodrum FK ile karşılaşacak. Saat 19:00'da başlayacak zorlu mücadeleye dair tüm ayrıntılar anbean Cumhuriyet.com.tr'de...

CANLI YAYIN: Fenerbahçe - Bodrum FK CANLI ANLATIM - 2024-2025 sezonu Süper Lig 10. hafta
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.10.2024 - 18:09

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Sipay Bodrum FK ile karşılaşacak.

Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı, hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Karşılaşmanın VAR koltuğunda ise Direnç Tonusluoğlu oturacak.

Geçen hafta deplasmandaki Samsunspor maçından 2-2 berabere ayrılarak zirvenin 8 puan gerisine düşen Fenerbahçe, hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde konuk ettiği Manchester United ile 1-1 berabere kaldı.

Ligde oynadığı 8 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda 17 puan toplayan Jose Mourinho'nun ekibi, haftaya 4. sırada başladı.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Becao, Djiku, Kostic, İsmail, Amrabat, İrfan Can, Saint-Maximin, En-Nesyri, Dzeko.

Bodrum FK:  Diogo Sousa, Celutska, Ajeti, Ali Aytemur, Cenk, Ahmet, Samet, Musah, Sulejmanov, Dimitrov, Puscas

FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK 

Fenerbahçe'de Sipay Bodrum FK müsabakası öncesinde 2 sakat, 1 de cezalı futbolcu bulunuyor.

Samsunspor müsabakasında sakatlanan Jayden Oosterwolde ile Cengiz Ünder, bugünkü maçta forma giyemeyecek.

Sarı kart cezalısı olan Brezilyalı futbolcu Fred de takımdaki yerini alamayacak.

SOL BEKTE GÖZLER KOSTIC'TE

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, bugün oynanacak müsabakada sol bekte Kostic'i sahaya sürmeyi planlıyor.

Jayden Oosterwolde'nin sakatlığında UEFA listesinde isimleri yer almayan Kostic ve Levent Mercan'ı Manchester United maçında oynatamayan Portekizli çalıştırıcı, bu bölgede Mert Müldür'e şans vermişti.

İKİ TAKIMIN İLK KARŞILAŞMASI

Fenerbahçe ile Bodrum FK, ilk kez bugün karşı karşıya gelecek.

Geçen sezon Trendyol 1. Lig'de play-off yarışını zirvede tamamlayan Bodrum FK, tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele etme hakkı kazanmıştı.

Muğla ekibi, geride kalan 9 haftada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 yenilgi sonucunda 10 puan topladı.


Etiketler: #fenerbahçe #Bodrum FK #süper lig #canlı

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