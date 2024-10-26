Tribünde açılan bayrak nedeniyle... Panathinaikos, Fenerbahçe'yi şikayet etti

Yayınlanma: 26.10.2024 - 15:37

Güncelleme: 26.10.2024 - 15:42

Fenerbahçe Beko, Panathinaikos'u ağırladığı mücadelede tribünlerde yer alan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağı nedeniyle THY EuroLeague yönetimine şikayet edildi.

Yunan medyasında yer alan birçok habere göre; Panathinaikos, bu bayrak nedeniyle Fenerbahçe'yi lig yönetimine şikayet etti ve konu hakkında Yunanistan devlet kurumlarına da bilgi verdi.

Bayrak, hakemlerin maçları değerlendirdiği noktanın yakınına asıldı.

Ataşehir'de oynanan mücadeleyi Yunan ekibi, 81-76'lık skorla kazanmıştı.