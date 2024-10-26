Tribünde açılan bayrak nedeniyle... Panathinaikos, Fenerbahçe'yi şikayet etti

Yunan ekibi Panathinaikos'un, tribünlerde yer alan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağı nedeniyle Fenerbahçe Beko'yu EuroLeague yönetimine şikayet ettiği iddia edildi.

Tribünde açılan bayrak nedeniyle... Panathinaikos, Fenerbahçe'yi şikayet etti
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.10.2024 - 15:37

Fenerbahçe Beko, Panathinaikos'u ağırladığı mücadelede tribünlerde yer alan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağı nedeniyle THY EuroLeague yönetimine şikayet edildi.

Yunan medyasında yer alan birçok habere göre; Panathinaikos, bu bayrak nedeniyle Fenerbahçe'yi lig yönetimine şikayet etti ve konu hakkında Yunanistan devlet kurumlarına da bilgi verdi.

Bayrak, hakemlerin maçları değerlendirdiği noktanın yakınına asıldı.

Ataşehir'de oynanan mücadeleyi Yunan ekibi, 81-76'lık skorla kazanmıştı.


Etiketler: #fenerbahçe beko #Panathinaikos #Şikayet
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