Cumhuriyet Gazetesi Logo
CANLI YAYIN: Fenerbahçe - Çaykur Rizespor | CANLI ANLATIM: Trendyol Süper Lig 30. hafta mücadelesi

17.04.2026 19:02:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Mücadele ile ilgili tüm ayrıntılar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de…

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.

Chobani Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Adnan Deniz Kayatepe'nin yöneteceği 90 dakikada Bersan Duran ve Bilal Gölen yardımcı hakem olarak görev yapacak. Mücadelenin VAR koltuğunda Davut Dakul Çelik oturacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.

11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Brown, Skriniar, Çağlar, Semedo, Guendouzi, Kante, Nene, Kerem, Talisca, Cherif.

Çaykur Rizespor: Fofana, Mithat, Attila, Samet, Hojer, Taylan, Olowoyin, Laçi, Mihaila, Augusto, Ali Sowe.

Ligde son 3 maçını kazanan teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 66 puanla 2. sırada girdi.

Zirvede yer alan Galatasaray'ın 2 puan gerisinde bulunan sarı-lacivertli ekip, kazanması halinde maç fazlasıyla liderlik koltuğunu oturacak.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan müsabakayı Fenerbahçe 5-2'lik skorla kazanmıştı.

2 EKSİK

Fenerbahçe, karşılaşmaya 2 oyuncusundan yoksun çıkacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Marco Asensio ile henüz hazır olmayan Edson Alvarez, maçta forma giyemeyecek.

Sakatlığını atlatan İsmail Yüksek'in ise maç kadrosunda olması bekleniyor.

DERBİ ÖNCESİ 7 İSİM CEZA SINIRINDA 

Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor maçı öncesinde 7 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-lacivertlilerde Nelson Semedo, Dorgeles Nene, Archie Brown, Anthony Musaba, Mert Müldür, Kerem Aktürkoğlu ve Matteo Guendouzi, kart görmeleri durumunda 31. haftadaki Galatasaray maçında forma giyemeyecek.

İlgili Konular: #fenerbahçe #çaykur rizespor #Trendyol Süper Lig

