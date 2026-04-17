Sergen Yalçın transferi bizzat istedi: Beşiktaş, Fenerbahçe ile görüşmelere başlıyor

Trendyol Süper Lig'de gelecek sezonun kadro planlamasına başlayan Beşiktaş'ta takımdan ayrılacak ve kiralık sözleşmesi bitecek isimlerin durumları netleşiyor. Transfer çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlı ekip, ara transfer döneminde olduğu gibi yaz aylarını da hareketli geçirebilir.

CENGİZ ÜNDER PLANI

Beşiktaş'ın bu sezon Fenerbahçe'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Cengiz Ünder'in takımda kalıp kalmayacağıyla ilgili karar henüz verilmedi. beIN Sports'ta yer alan habere göre yönetim, Sergen Yalçın'ın talebi doğrultusunda 28 yaşındaki futbolcu için Fenerbahçe'yle görüşecek.

Sözleşmede yer alan 6 milyon Euro'luk opsiyondan daha düşük bir bonservisin kabul edilmesi halinde deneyimli futbolcunun takımda kalma ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi.

Ancak Fenerbahçe'nin bu talebe olumsuz yaklaşması durumunda 6 milyon Euro'luk opsiyonun kullanılmayacağı ifade edildi.

TAKIMDAN AYRILACAK DİĞER İSİMLER

Takımdaki kiralık olarak forma giyen Jota ve Kristjan Asllani'ye ek olarak Milot Rashica'yla da ayrılık ihtimalinin güçlendiği aktarıldı. Felix Uduokhai ve Tiago Djalo’ya gelecek tekliflerin değerlendirileceği, Gökhan Sazdağı ile de yolların ayrılacağı kaydedildi.