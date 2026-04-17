Adı Fenerbahçe ile anılıyordu: Vedat Muriqi'e İspanyol devi talip oldu

La Liga'da bu sezon Mallorca formasıyla gol krallığına koşan Vedat Muriqi yaşına rağmen takımların ilgisini çekiyor. Fenerbahçe de eski oyuncusu Muriqi'i yeni sezonda kadroya katabilmek için çalışmalara başladı.

Fenerbahçe'nin ilgisine rağmen Vedat Muriqi'e İspanya'dan sürpriz bir talip çıktı.

Sport'un haberine göre Robert Lewandowski ile yollarını ayırmaya hazırlanan Barcelona, Vedat Muriqi'i transfer listesine ekledi. Kosovalı golcünün 40 milyon euro serbest kalma bedeli olsa da Barcelona oyuncuyu daha uygun maliyetle kadroya katabileceğine inanıyor.

2029 yılına kadar Mallorca'da sözleşmesi bulunan Muriqi, 148 maçta 56 gol atarken 12 asist yaptı.