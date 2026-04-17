Adı Fenerbahçe ile anılıyordu: Vedat Muriqi'e İspanyol devi talip oldu

Adı Fenerbahçe ile anılıyordu: Vedat Muriqi'e İspanyol devi talip oldu

17.04.2026 17:44:00
Cumhuriyet Spor
Adı Fenerbahçe ile anılıyordu: Vedat Muriqi'e İspanyol devi talip oldu

Fenerbahçe'nin sezon sonunda kadrosuna katmak istediği iddia edilen Vedat Muriqi'e Barcelona'nın talip olduğu öne sürüldü.

La Liga'da bu sezon Mallorca formasıyla gol krallığına koşan Vedat Muriqi yaşına rağmen takımların ilgisini çekiyor. Fenerbahçe de eski oyuncusu Muriqi'i yeni sezonda kadroya katabilmek için çalışmalara başladı.

Fenerbahçe'nin ilgisine rağmen Vedat Muriqi'e İspanya'dan sürpriz bir talip çıktı.

Sport'un haberine göre Robert Lewandowski ile yollarını ayırmaya hazırlanan Barcelona, Vedat Muriqi'i transfer listesine ekledi. Kosovalı golcünün 40 milyon euro serbest kalma bedeli olsa da Barcelona oyuncuyu daha uygun maliyetle kadroya katabileceğine inanıyor.

2029 yılına kadar Mallorca'da sözleşmesi bulunan Muriqi, 148 maçta 56 gol atarken 12 asist yaptı.

'Mallorca yönetimi gitmeme izin vermedi' demişti... Fenerbahçe'de Vedat Muriqi gelişmesi!
'Mallorca yönetimi gitmeme izin vermedi' demişti... Fenerbahçe'de Vedat Muriqi gelişmesi! Fenerbahçe'de yeni sezon için transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. İlk takviyeyi hücum hattına yapmak isteyen sarı-lacivertlilerin Vedat Muriqi ile imzaya yakın olduğu iddia edildi.
Vedat Muriç'ten Fenerbahçe itirafı: 'Gitme ihtimalim vardı fakat...'
Vedat Muriç'ten Fenerbahçe itirafı: 'Gitme ihtimalim vardı fakat...' İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekibi Real Mallorca forması giyen 31 yaşındaki Kosovalı oyuncu Vedat Muriç, Fenerbahçe hakkında bir açıklama yaptı.
Vedat Muriç tarihe geçti: Real Mallorca evinde rahat kazandı!
Vedat Muriç tarihe geçti: Real Mallorca evinde rahat kazandı! Real Mallorca, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 31. haftasında kendi evinde ağırladığı Rayo Vallecano'yu 3-0 mağlup etti.