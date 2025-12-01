CANLI YAYIN: Fenerbahçe - Galatasaray | CANLI ANLATIM: Süper Lig 14. hafta mücadelesi

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasındaki derbide Galatasaray ile karşılaşacak.

Chobani Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Yasin Kol yönetecek.

Mücadelede Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci yapacak.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Alvarez, İsmail, Asensio, Nene, Kerem, En-Nesyri.

Galatasaray: Uğurcan, Davinson, Abdülkerim, Lemina, Kazımcan, Sara, Torreira, İlkay, Sane, Barış Alper, Osimhen.

FENERBAHÇE'DE SON DURUM

Fenerbahçe, Galatasaray ile oynayacağı derbi öncesinde 11 maçlık yenilmezlik serisine sahip. Sarı-lacivertliler 4'ü Avrupa'da olmak üzere son 11 resmi maçta sahadan yenilgiyle ayrılmadı.

Ligde namağlup tek takım konumunda bulunan sarı-lacivertliler, bu kulvarda oynadığı son 5 maçı kazanarak önemli bir seri yakaladı.

Teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya Galatasaray'ın 1 puan arkasından 31 puanla 2. sırada girdi. Sarı-lacivertliler, seyircisi önünde galip gelmesi durumunda haftayı lider tamamlayacak.

GALATASARAY'DA SON DURUM

Süper Lig'de geride kalan 13 müsabakada 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan Galatasaray, 32 puan topladı.

Galatasaray, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 1 puan önünde lider girdi. Okan Buruk'un öğrencileri, lider gideceği Kadıköy deplasmanından koltuğunu koruyarak dönmek için mücadele edecek.

FENERBAHÇE'DE 2 İSİM BELİRSİZ

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun dışında Galatasaray derbisi öncesi eksik oyuncu bulunmuyor.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıklarını atlatan ancak maç eksikleri bulunan Çağlar Söyüncü ile Sebastian Szymanski'nin durumuna ise maç saatinde karar verilecek.

Her iki oyuncunun da ilk 11'de forma giymesi ise beklenmiyor.

GALATASARAY'IN EKS İKLERİ

Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesinde 7 eksik bulunuyor. Sarı-kırmızılı takımda 7 futbolcu farklı gerekçelerle yarınki derbide sahaya çıkamayacak.

Sakatlıkları bulunan Wilfried Singo, Ismail Jakobs, Kaan Ayhan ve Berkan Kutlu, derbide mücadele edemeyecek.

Kırmızı kart cezalısı Roland Sallai'nin yanı sıra bahis soruşturması kapsamından ceza verilen Eren Elmalı ve Metehan Baltacı da kritik müsabakada takımlarının yanında olamayacak.

KART SINIRINDAKİ İSİMLER

Fenerbahçe'de zorlu derbi öncesinde 1 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Sarı-lacivertlilerin savunma oyuncusu Jayden Oosterwolde, kart görmesi durumunda Başakşehir deplasmanında takımını yalnız bırakacak.

Galatasaray'da ise sarı-kırmızılı takımın tecrübeli orta saha oyuncusu Lucas Torreira sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Süper Lig'de forma giydiği 12 karşılaşmada 3 kez sarı kart gören Torreira, derbide kart görmesi durumunda 15. haftadaki Samsunspor maçında forma giyemeyecek.