Marco Asensio'dan derbi öncesi itiraf: 'Beni çok şaşırttı'

Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Marco Asensio milli takım hedefi, Fenerbahçe'ye transferi ve kariyeriyle ilgili konuştu. İspanyol basınından Marca'ya verdiği röportajda Asensio, sarı-lacivertli takıma transferinin kendisi açısından önemli bir meydan okuma olduğunu belirtti.

"İstanbul’da sizi en çok etkileyen şey ne oldu?" sorusuna Asensio, "Şehir çok yoğun ve büyük bir nüfusa sahip. Ve her şeyden önemlisi, inanılmaz olan şey futbol tutkusu. İnsanlar futbolu doyasıya yaşıyor ve bu hem içeride hem de dışarıda fark ediliyor" yanıtını verdi.

Süper Lig'i daha önceden de bildiğini ifade eden Asensio, "Bu ligi daha önce duymuştum. İyi oyuncuların olduğu zorlu bir lig. Seviye beni çok şaşırttı. Çok iyi rekabet var. Başlangıçlar her zaman karmaşıktır çünkü yeni bir teknik direktör gelir, yeni oyuncular vardır ama yavaş yavaş yolumuzu buluyor ve üst seviyede oynuyoruz" dedi.

Fenerbahçe'ye transferiyle ilgili İspanyol futbolcu, "Bu benim ve kariyerim için önemli bir meydan okumaydı. Yaz başında konuştuğumuzda bunun iddialı bir proje olduğunu gördüm; kulüp yıllardır şampiyonluk kazanamamıştı ve tekrar kazanmak istiyorlardı. Kulüpten ve taraftarlardan gördüğüm ilgi de bu kararı almamda önemli bir rol oynadı. Ama her şeyden önce, tekrar kazanmak kişisel bir meydan okumaydı. Her zaman kazanmak istiyorum. Büyük kulüplerde olmaya alışkınım ve kazanma zihniyetimi burada büyük başarılara taşımak istiyorum" açıklamasında bulundu.

Asensio ayrıca, "Dikkate alınması gereken birçok şey vardı ve benim için bu iddialı bir meydan okuma ve kendimi tekrar sınama fırsatıydı. Real Madrid'den ayrıldığımdan beri beni en çok motive eden şey kendime meydan okumak, hedefler koymak oldu. Bazı koşullar nedeniyle transfer döneminin sonuna kadar uzadı, ama sanırım doğru kararı verdim. Çok motiveyim ve heyecanlıyım. Bu kulüp, kazanma baskısı açısından Real Madrid'e oldukça benziyor" ifadelerini kullandı.

Yeniden İspanya Milli Takımı'nda oynamak istediğini ifade eden Asensio şunları kaydetti:

"Seçilmek, özellikle benim için çok büyük bir olay. Umarım Luis her şeyi takip ediyordur ve bir çağrı daha alabilirim. Benim için bu net bir hedef. Yaz aylarında, hangi takıma gidersem gideyim Avrupa kupalarında, en üst seviyede oynamam gerektiğini biliyordum... Benim için üçüncü Dünya Kupası'nda oynamak inanılmaz olurdu ve bu yıl benim için net bir hedef. Şu andaki performansımı devam ettirmem gerekiyor. Her maçta elimden gelenin en iyisini yapmalı, gollerle, asistlerle ve sıkı çalışmayla katkıda bulunmalıyım. Umarım bundan sonra her şey yoluna girer."

Matador lakabıyla ilgili soruya İspanyol futbolcu şu yanıtını verdi:

"Gelir gelmez bana verdiler. Sosyal medyada insanlar bana böyle seslenmeye başladı, oyuncular da, kulüptekiler de... Türkiye'de gördükleri çok İspanyolvari bir şey ve ben de bu lakabı edindim. Takım arkadaşlarım gollerimi El Matador gibi kutlamamı istediler, o hareketi yaptım. Bu ismi seviyorum çünkü oyun tarzıma, vuruş yeteneğime, gol atma şeklime uyuyor... Güzel bir lakap."

Bu sezonki hedefleri içinse deneyimli futbolcu şunları söyledi:

"Önemli olan Fenerbahçe ile hedeflerimize ulaşmak, şampiyonluk. Sonra da milli takıma geri dönmek. Takımdakilerin çoğu arkadaşım; De la Fuente ile 19 yaş altı takımından beri birlikteyiz. Harika olurdu."

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 14 maçta sahaya çıkarken 6 gol ve 2 asist kaydetti. Asensio, yaz transfer döneminde Paris Saint-Germain'den Fenerbahçe'ye imza atmıştı.