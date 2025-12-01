Fenerbahçe ve Galatasaray'ın derbi primleri belli oldu!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
Türkiye'de Fenerbahçe ile Galatasaray arasında bu akşam oynanacak derbi öncesi nefesler tutuldu. Galatasaray zirvedeki yerini korumak isterken, Fenerbahçe ise 66 hafta sonra yeniden liderlik koltuğuna oturmak istiyor. Sonucu merakla beklenen dev mücadele için iki kulübün başkanı da kesenin ağzını açtı.

Süper Lig'de haftalardır beklenen dev derbi geldi çattı. Fenerbahçe ile Galatasaray, bu akşam (1 Aralık) Chobani Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Saat 20.00'de başlayacak derbiyi Fenerbahçe kazanması durumunda, 66 hafta sonra lig lideri olacak. Galatasaray'ın ise hedefi zirvedeki yerini koruyarak puan farkını açmak. İki takımda da başkanlar karşılaşma öncesi primleri açıkladı.

Sabah'ta yer alan habere göre, 66 hafta sonra yeniden liderlik koltuğuna oturma şansı bulunan Fenerbahçe'de başkan Sadettin Saran, Samandıra'da futbolcularla bir araya gelerek prim miktarını açıkladı. Süper Lig'in namağlup tek ekibi Fenerbahçe'de takıma, Galatasaray'ı yenmesi durumunda 3 milyon Euro prim dağıtılacak. Fenerbahçeli iş insanlarının da devreye girerek bu rakamı daha yukarı çekebileceği ifade edildi.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in ise derbi öncesi Kemerburgaz'a giderek takıma başarılar dileyeceği ifade edildi. Burada primle ilgili konuşacak Özbek'in futbolculara "Kazanın ve rakamı siz belirleyin" diyerek açık çek vereceği aktarıldı.

