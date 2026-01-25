CANLI YAYIN: Fenerbahçe - Göztepe | CANLI ANLATIM: Süper Lig 19. hafta

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe'yle sahasında karşılaşacak.

Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Cihan Aydın'ın yöneteceği karşılaşmada İbrahim Çağlar Uyarcan ve Mustafa Savranlar, yardımcı hakem olarak görev yapacak. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Ömer Faruk Turtay oturacak.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Yiğit Efe, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, İsmail, Guendouzi, Asensio, Nene, Musaba, Talisca.

Göztepe: Lis, Taha, Allan, Ogün, Arda, Efkan, Olaitan, Miroshi, Cherni, Guilherme, Janderson.

Ligde oynadığı 18 maçta 12 galibiyet, 6 beraberlik elde eden Fenerbahçe, 42 puanla 2. sırada bulunuyor. Son lig maçında Corendon Alanyaspor'u deplasmanda 3-2 mağlup eden sarı-lacivertliler, lider Galatasaray'ın puan kaybetmesiyle zirveyle arasındaki puan farkını 1'e indirdi. Süper Lig'de namağlup tek takım konumunda olan Fenerbahçe, son 3 maçını da kazanmayı başardı.

FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK

Fenerbahçe'de Göztepe maçı öncesinde 2 eksik oyuncu bulunuyor.

Sakatlıkları sebebiyle bir süredir forma giyemeyen Archie Brown ve Levent Mercan, yarınki maçta da takımdaki yerlerini alamayacak.

EN NESYRI DÖNDÜ

Fenerbahçe'nin Faslı golcüsü Youssef En-Nesyri, takıma dahil oldu.

Afrika Uluslar Kupası'nda final oynayan golcü futbolcu, devlet protokolü sebebiyle Aston Villa maçı öncesinde Türkiye'ye gelememişti. FIFA kuralları gereği 5 gün izin hakkı olan Youssef En-Nesyri, dün takıma katıldı.