CANLI YAYIN: Fenerbahçe - Kocaelispor CANLI ANLATIM 2025/26 sezonu Trendyol Süper Lig 3. hafta mücadelesi

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahasında Kocaelispor ile karşı karşıya geliyor.

Chobani Stadı'nda oynanan ve saat 21.30'da başlayan müsabakayı hakem Mehmet Türkmen yönetiyor. Karşılaşmada VAR hakemi olarak Kadir Sağlam görev yapıyor.

11'LER

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Semedo, Çağlar, Skriniar, Brown, İsmail, Fred, Oğuz, Talisca, Duran, En Nesyri.

Kocaelispor: Jovanovic, Appindangoye, Dijksteel, Syrota, Haidara, Show, Tarkan, Jo, Can Keleş, Mendes, Petkovic

CANLI ANLATIM | Fenerbahçe 1-1 Kocaelispor

22' GOL | Kocaelispor beraberliği Bruno Petkovic'in frikiğiyle yakaladı. Kocaelisporlu futbolcu topu kaleci İrfan Can'ın kapadığı köşeden ağlara yolladı.

21' Milan Skriniar, Bruno Petkovic'i ceza alanına girmede düşürdü. Kocaelispor tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

20' Fenerbahçe'de Anderson Talisca bu kez uzaklardan şansını denedi. Meşin yuvarlak hedefi bulmadı.

17' Fenerbahçe, Talisca ile gole çok yaklaştı. Ceza sahası içinden yapılan vuruş auta gitti.

13' Oğuz Aydın'ın ortasında Jhon Duran inanılmaz bir şut denedi. Top yan ağlarda kaldı.

8' Fenerbahçe etkili geldi. Oğuz Aydın'ın plasesi savunmaya çarptı. Tekrar Oğuz Aydın'a çarpan top auta gitti.

5' GOL | Milan Skriniar Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi. Çağlar Söyüncü tarafından yapılan ortaya yükselen Skriniar'ın yakın mesafeden kalenin sol tarafına yaptığı sert vuruş sonucunda kaleci Aleksandar Jovanovic için yapacak hiçbir şey kalmıyor.

4' Talisca serbest vuruştan ceza sahasına orta yaptı ancak bu topla ilk buluşan defans oyuncusu oldu. Top dışarıda. Fenerbahçe lehine köşe vuruşu kararı verildi.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.