CANLI YAYIN: Fenerbahçe - Lyon CANLI ANLATIM - 2024/2025 Sezonu UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftası
UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, sahasında Lyon ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma ile ilgili bütün detaylar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de...
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Fransa temsilcisi Olimpik Lyon ile taraftarının önünde karşılaşacak.
Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak müsabakayı İtalya Futbol Federasyonundan Simone Sozza yönetecek. Sozza'nın yardımcılıklarını Alberto Tegoni ve Giorgio Peretti yapacak.
Lig aşamasında geride kalan 6 haftada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi sonucunda 8 puan toplayan Fenerbahçe, 21. sırada yer alıyor.
4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgiyle 13 puan toplayan Olimpik Lyon ise 4. sırada bulunuyor.
Olympiakos, Rangers, Karabağ ve Eintracht Frankfurt'u mağlup edip Hoffenheim ile de berabere kalan Lyon, tek mağlubiyetini sahasında Beşiktaş'a karşı 1-0'lık skorla yaşadı.
İŞTE 11'LER
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Alexander Djiku, Çağlar Söyüncü, Yusuf Akçiçek, Osayi Samuel, Fred, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic, İrfan Can, Youssef En-Nesyri
Lyon: Perri, Kumbedi, Mata, Niakhate, Abner, Matic, Tolisso, Cherki, Benrahma, Fofana, Mikautadze
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