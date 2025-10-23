Canlı Yayın: Fenerbahçe - Stuttgart | Canlı Anlatım: UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftası

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında sahasında Almanya temsilcisi Stuttgart ile karşı karşıya geliyor.
Chobani Stadı'nda saat19.45'te başlayan karşılaşmayı Danimarkalı hakem Jakob Kehlet yönetiyor. Lars Hummelgaard ve Wollenberg Rasmussen ise mücadelede yardımcı hakem olarak görev alıyor.
UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında Dinamo Zagreb'e deplasmanda 3-1 mağlup olan sarı-lacivertliler, taraftarının önünde karşılaştığı Fransa temsilcisi Nice'i 2-1 yenerek lig aşamasındaki ilk galibiyetini almıştı.
İlk maçında Celta Vigo'yu evinde 2-1'le geçen Stuttgart ise 2. hafta mücadelesinde İsviçre ekibi Basel'e deplasmanda 2-0 kaybetti.
Son lig maçında Fatih Karagümrük'ü 2-1 yenen Fenerbahçe, Stuttgart karşısına moralli çıkacak.
İŞTE 11'LER
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail, Alvarez, Nene, Asensio, Kerem, En Nesyri
Stuttgart: Nübel, Assignon, Jaquez, Chabot, Hendriks, Atakan Karazor, Stiller, Bouanani, Tiago Tomas, Mittelstadt, El Khannouss
CANLI ANLATIM | FENERBAHÇE 1-0 STUTTGART
34' GOOOL | Kerem Aktürkoğlu penaltı vuruşunda topu sağ köşeden filelerle buluşturuyor!
32' SARI KART | Angelo Stiller müdahalesinin ardından sarı kart gördü.
31' PENALTI | Kerek Aktürkoğlu'nun kullandığı köşe vuruşuna hareketlenen Skriniar, Angelo Stiller'in çekmesi sonrası yerde kaldı. Hakem penaltı kararına hükmetti.
27' SARI KART | Edson Alvarez itirazları sonucu sarı kart gördü.
22' SARI KART | Stuttgart'ta Bilal El Khannouss, Edson Alvarez'e yaptığı sert faul sonrası sarı kart gördü.
11' Temsilcimiz Fenerbahçe'de sağ kanattan açılan ortaya ceza sahası penaltı noktasından Kerem Aktürkoğlu kafa vuruşunu yaptı. Top kalecide kaldı.
1' Zorlu mücadelede ilk düdük geldi! Başarılar Fenerbahçe...