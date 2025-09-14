CANLI YAYIN - Fenerbahçe - Trabzonspor - CANLI ANLATIM - Trendyol Süper Lig'i 2025/2026 sezonu 5.haftası

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor'u konuk ediyor.

Chobani Stadı'nda oynanan ve saat 19.00'de başladı. Müsabakayı hakem Ozan Ergün yönetiyor. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Davut Dakul Çelik oturuyor. Karşılaşma Bein Sports 1'den canlı olarak yayınlanıyor.

İŞTE İLK 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Archie Brown, İsmail Yüksek, Fred, Szymanski, Talisca, Kerem Aktürkoğlu, En-Nesyri.

Trabzonspor: Onana, Ozan, Savic, Batagov, Mustafa, Okay, Folcarelli, Zubkov, Muçi, Olaigbe, Onuachu.

CANLI ANLATIM | Fenerbahçe 0 - 0 Trabzonspor

19' Trabzonspor 10 kişi kalıyor! Orta sahada yaşanan ikili mücadele sırasında Okay Yokuşlu, Kerem Aktürkoğlu'na yerden kayarak kontrolsüz bir müdahalede bulununca Ozan Ergün tarafından önce sarı kartla cezalandırılıyor. Ardından Ozan Ergün, VAR uyarısıyla pozisyonu izleyerek Okay Yokuşlu'yu direkt kırmızı kartla oyun dışı bırakıyor.

11' Kazeem Olaigbe'nin ortasıyla ceza alanında topla buluşan Paul Onuachu'nun yaptığı kafa vuruşuna top ağlarla buluşuyor. Ancak yapılan VAR kontrolü sonrasında faul gerekçesiyle gol geçersiz sayılıyor.

10' Talisca'nın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda Andre Onana topa hakim olmayı başarıyor.

1' Dev maçta ilk düdük çaldı.