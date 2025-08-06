CANLI YAYIN: Feyenoord 1-0 Fenerbahçe CANLI ANLATIM - UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında 6 Ağustos Çarşamba günü Hollanda'nın Feyenoord ekibine konuk oluyor.

De Kuip Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayan mücadelede İsveç Futbol Federasyonundan Glenn Nyberg düdük çalıyor. Zorlu mücadelede aynı ülkeden Mahbod Beigi ve Andreas Söderkvist yardımcı hakem olarak görev yapıyor.

Geçen sezon Trendyol Süper Lig'i 2. sırada tamamlayarak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 3. eleme turundan katılma hakkı elde eden sarı-lacivertli takım, Jose Mourinho yönetiminde sezon öncesi hazırlık kampını Portekiz'e gerçekleştirdi.

Portekiz'de 3 hazırlık mücadelesi oynayan Fenerbahçe, kampın ardından taraftarı önünde Lazio'yla özel maçta karşı karşıya geldi. Bu müsabakalarda 3 galibiyet alan sarı-lacivertliler, Portekiz'de Benfica'ya 3-2 yenilerek tek yenilgisini yaşamıştı.

Sezonun ilk resmi maçında Feyenoord karşısında tur için avantajlı bir skor hedefleyen sarı-lacivertliler, 12 Ağustos'ta sahasında oynayacağı rövanş mücadelesiyle play-off turuna yükselmeyi amaçlıyor.

İŞTE 11'LER

Feyenoord: Wellenreuther, Lotomba, Ahmedhodzic, Watanabe, Bos, Stejin, IB Hwang, Timber, Moussa, Ueda, Sauer

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Amrabat, Fred, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, En-Nesyri

CANLI ANLATIM | FEYENOORD 1-0 FENERBAHÇE

41' Fenerbahçe'nin golü ofsayta takıldı! En-Nesyri'nin kaydettiği golde bir önceki pozisyonda İrfan Can ofsayta yakalandı.

30' Jordan Bos sol kanattan topu getirdi yaptığı ortada tpo sağa açıldı ve pozisyon devam etti. Ceza sahası içinde yaşanan tehlikeli karambolden net bir vuruş çıkmadı.

19' Gol | Timber ceza sahasına girer girmez şutunu attı. Savunmada Mert Müldür'e çarpan top ağlara gitti.

11' Fenerbahçe, Feyenoord'un baskısını kırdı En Nesyri'ye gönderilen uzun topta Archie Brown'a dönen top pozisyon bulamadan Feyenoord kalesinden uzaklaştı.

6' Fenerbahçe, sağ kanattan Oğuz ile geldi. İçeri çevrilen topta Fenerbahçeli futbolcular vuruşta başarısız oldu.

1' Zorlu mücadelede ilk düdük geldi! Başarılar Fenerbahçe...