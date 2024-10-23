CANLI YAYIN: Galatasaray - Elfsborg CANLI ANLATIM 2024-2025 UEFA Avrupa Lig 3. hafta

Yayınlanma: 23.10.2024 - 16:22

Güncelleme: 23.10.2024 - 16:22

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi üçüncü haftasında İsveç'in Elfsborg takımını konuk edecek.

RAMS Park'ta yapılacak maç, saat 17.30'da başayacak. Karşılaşmayı Sloven hakem Metej Jug yönetecek.

İLK 11'LER

Galatasaray: Günay, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Sara, Torreira, Yunus, Mertens, Barış Alper, Osimhen, Mauro Icardi.

Elfsborg: Pettersson, Ibrahim, Holmen, Yegbe, Hedlund, B. Zeneli, Ouma, Hult, Qasem, Baidoo, A. Zeneli.

GALATASARAY'IN 4 PUANI BULUNUYOR

Trendyol Süper Lig'de geçen sezon şampiyon olarak üst üste 2, toplamda 24. kez ipi önde göğüsleyen sarı-kırmızılı takım, bu sezon Avrupa'ya UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda başladı. İsviçre temsilcisi Young Boys'a iki maçta da yenilerek elenen Galatasaray, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti.

"Kupa 2"nin ilk haftasında sahasında Yunanistan'ın PAOK takımını 3-1 yenen Okan Buruk'un öğrencileri, ikinci haftada deplasmanda Letonya temsilcisi RFS karşısında 2-0 öne geçmesine rağmen sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. İlk 2 maç sonunda 4 puanı bulunan Galatasaray, 36 takım arasında averajla 8. sırada yer aldı.

UEFA Avrupa Ligi'nde sezona birinci eleme turundan başlayan Elfsborg ise 4 tur geçerek adını 36 takım arasına yazdırdı. Sarı-siyahlı takım, deplasmanda 3-2'lik AZ Alkmaar yenilgisiyle girdiği organizasyonun ikinci haftasında sahasında Roma'yı 1-0 mağlup etti. Üç puanı olan Elfsborg, averajla 16. sırada bulunuyor.

SLOVEN HAKEM YÖNECEK

Müsabakada Slovenya Futbol Federasyonundan hakem Matej Jug düdük çalacak.

Jug'un yardımcılıklarını Matej Zunic ve Manuel Vidali'nin üstleneceği karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Mihael Antic olacak.

Video Yardımcı Hakem odasında ise Alen Borosak görev yapacak.

SON 9 MAÇINI KAYBETMEDİ

Galatasaray, çıktığı son 9 resmi müsabakada mağlup olmadı.

Son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşayan sarı-kırmızılı takım, sonrasında 7 Süper Lig, 2 UEFA Avrupa Ligi maçına çıktı.

Süper Lig'de 6 galibiyet, 1 beraberlik alan Galatasaray, Avrupa'da ise birer galibiyet ve beraberlik gördü.

KALE GÜNAY GÜVENÇ'TE

Galatasaray'ın kalesini tecrübeli file bekçisi Günay Güvenç koruyacak.

Takım kaptanı Fernando Muslera, İsviçre temsilcisi Young Boys ile UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında oynanan müsabakada gördüğü kırmızı kart nedeniyle 3 maç ceza aldı. PAOK ve RFS müsabakalarında cezasının 2 maçını geçiren Uruguaylı kaleci, Elfsborg karşılaşmasında da forma giyemeyecek.

Muslera'nın yokluğunda Galatasaray'ın kalesinde Günay Güvenç görev yapacak.

4 İSİM FORMA GİYEMEYECEK

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Ismail Jakobs ile UEFA listesinde adı olmayan Eyüp Aydın, Gökdeniz Gürpüz ve yeni transfer Roland Sallai, İsveç temsilcisine karşı sahaya çıkamayacak.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasındaki Onvo Antalyaspor maçında sakatlanan Jakobs, Elfsborg mücadelesinde görev yapamayacak.

Genç futbolcular Eyüp ve Gökdeniz ile yeni transfer Sallai ise isimleri UEFA listesine verilmediği için karşılaşmada oynayamayacak.

ELFSBORG ZİRVENİN UZAĞINDA

Elfsborg, 27. haftası geride kalan İsveç 1. Futbol Ligi'nde zirvenin uzağında kaldı.

Geçen sezon İsveç Ligi'ni şampiyon Malmö'nün ardından averajla ikinci sırada bitiren Elfsborg, bu sezon istediği performansı sergileyemiyor.

Bu sezon 27. haftası geride kalan ligde 12 galibiyet, 5 beraberlik ve 10 yenilgi yaşayan sarı-siyahlı takım, liderin 17 puan gerisine 7. sırada bulunuyor.

AVRUPA'DA 321. MAÇ

UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında sahasında İsveç temsilcisi Elfsborg ile karşılaşacak Galatasaray, Avrupa kupalarındaki 321. mücadelesine çıkacak.

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında çıktığı 320 müsabakanın 114'ünden galibiyetle ayrıldı. 121 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 85 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

Avrupa arenasında rakip fileleri 434 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 479 gole engel olamadı.

GALİBİYET SAYISI DAHA FAZLA

"Cimbom" bu sezon yer aldığı Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en önemli ikinci futbol turnuvasında daha önce yaşadığı büyük başarılarla dikkati çekiyor.

1999-2000 sezonunda UEFA Kupası'nı kaldıran sarı-kırmızılı ekip, "Kupa 2"de çıktığı 96 karşılaşmada 38 galibiyet, 32 beraberlik ve 26 yenilgi yaşadı.

Bu maçlarda rakip fileleri 151 kez havalandıran Galatasaray, kalesinde 122 gol gördü.

SON 14 MAÇI KAYBETMEDİ

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde yaptığı son 16 müsabakanın 14'ünde rakiplerine boyun eğmedi.

Sarı-kırmızılı takım, 2021-2022 sezonuyla başlayan süreçte "Kupa 2"de 16 karşılaşmaya çıktı. Galatasaray, söz konusu maçların 7'sini kazanırken 7'sinden beraberlikle ayrıldı.

"Cimbom" sadece 2 maçta rakiplerinin üstünlüğünü engelleyemedi.