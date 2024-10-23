Son Dakika: Galatasaray - Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu!
Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakemi açıklandı.
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DERBİNİN HAKEMİ ARDA KARDEŞLER
Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakemi Arda Kardeşler oldu.
10. haftada düdük çalacak hakemler şu şekilde:
25 Ekim Cuma
20:00 Adana Demirspor-Sivasspor: Atilla Karaoğlan
26 Ekim Cumartesi
13:30 Hatayspor-Kayserispor: Zorbay Küçük
16:00 Kasımpaşa-Samsunspor: Çağdaş Altay
19:00 Göztepe-Trabzonspor: Cihan Aydın
27 Ekim Pazar
13:30 Gaziantep FK-Konyaspor: Burak Pakkan
16:00 Alanyaspor-Antalyaspor: Yasin Kol
19:00 Fenerbahçe-Bodrum FK: Mehmet Türkmen
28 Ekim Pazartesi
17:00 Başakşehir-Eyüpspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
20:00 Galatasaray-Beşiktaş: Arda Kardeşler
Etiketler: #galatasaray #beşiktaş #Arda Kardeşler
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