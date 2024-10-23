Son Dakika: Galatasaray - Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu!

Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakemi açıklandı.

Son Dakika: Galatasaray - Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu!
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.10.2024 - 12:47

Trendyol Süper Lig;'de 10. haftanın hakemleri belli oldu.

DERBİNİN HAKEMİ ARDA KARDEŞLER

Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakemi Arda Kardeşler oldu.

10. haftada düdük çalacak hakemler şu şekilde:

25 Ekim Cuma

20:00 Adana Demirspor-Sivasspor: Atilla Karaoğlan

26 Ekim Cumartesi

13:30 Hatayspor-Kayserispor: Zorbay Küçük

16:00 Kasımpaşa-Samsunspor: Çağdaş Altay

19:00 Göztepe-Trabzonspor: Cihan Aydın

27 Ekim Pazar

13:30 Gaziantep FK-Konyaspor: Burak Pakkan

16:00 Alanyaspor-Antalyaspor: Yasin Kol

19:00 Fenerbahçe-Bodrum FK: Mehmet Türkmen

28 Ekim Pazartesi

17:00 Başakşehir-Eyüpspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

20:00 Galatasaray-Beşiktaş: Arda Kardeşler


Etiketler: #galatasaray #beşiktaş #Arda Kardeşler

İlgili Haberler

Galatasaray'ın maçı neden erken saatte? Sebebi ortaya çıktı!

Galatasaray'ın maçı neden erken saatte? Sebebi ortaya çıktı!
Galatasaray'dan Yunus Akgün tepkisi! 'Sipariş bir sevk!'

Galatasaray'dan Yunus Akgün tepkisi! 'Sipariş bir sevk!'
Derbi öncesi Galatasaray'a şok! Yunus Akgün, PFDK'ye sevk edildi!

Derbi öncesi Galatasaray'a şok! Yunus Akgün, PFDK'ye sevk edildi!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler