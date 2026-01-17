Cumhuriyet Gazetesi Logo
Galatasaray MCT Technic, Bahçeşehir Koleji'ni mağlup etti!

Galatasaray MCT Technic, Bahçeşehir Koleji'ni mağlup etti!

17.01.2026 17:47:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Galatasaray MCT Technic, Bahçeşehir Koleji'ni mağlup etti!

Galatasaray MCT Technic, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Bahçeşehir Koleji'ni 82-72 mağlup etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Galatasaray MCT Technic, konuk ettiği Bahçeşehir Koleji'ni 82-72 yendi.

Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Kaan Büyükçil, Ziya Özorhon, Murat Ciner

Galatasaray MCT Technic: Robinson Jr. 16, Can Korkmaz 6, Palmer Jr. 19, Gillespie 10, White Jr. 4, McCollum 16, Meeks 4, Rıdvan Öncel, Petrucelli, Muhsin Yaşar 7

Bahçeşehir Koleji: Mitchell 3, Flynn 13, İsmet Akpınar 3, Cavanaugh 12, Williams 10, Ford 9, Homesly 12, Furkan Haltalı 9, Ponitka, Göktuğ Baş 1

1. Periyot: 20-18

Devre: 39-39

3. Periyot: 74-51

Beş faulle çıkanlar: 37.53 Robinson (Galatasaray MCT Technic), 37.57 Mitchell (Bahçeşehir Koleji)

İlgili Konular: #galatasaray #Bahçeşehir Koleji #Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

İlgili Haberler

Galatasaray'da Osimhen için geri sayım!
Galatasaray'da Osimhen için geri sayım! Victor Osimhen'in, Nijerya'nın Afrika Kupası'ndan elenmesi sonrası üçüncülük maçında oynamazsa hemen, oynarsa Mısır maçının ardından İstanbul'a gelerek Galatasaray'ın Atletico Madrid hazırlıklarına katılacağı iddia edildi.
Galatasaray'da flaş sakatlık!
Galatasaray'da flaş sakatlık! Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 2. hafta maçında sakatlık yaşayan Arna Ünyay'nın sol arka adalesinde hafif-orta derece zorlanma tespit edildiğini, Gabriel Sara'nın ise sol diz dış yan bağlarında gerilme ve kanama tespit edildiğini açıkladı.
Süper Kupa'nın faturası belli oldu... PFDK'den Galatasaray ve Fenerbahçe'ye ceza!
Süper Kupa'nın faturası belli oldu... PFDK'den Galatasaray ve Fenerbahçe'ye ceza! Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Turkcell Süper Kupa maçında yaşananlar sebebiyle Galatasaray'a 1 milyon 320 bin ve Fenerbahçe'ye 330 bin para cezası verdi.