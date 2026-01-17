Galatasaray MCT Technic, Bahçeşehir Koleji'ni mağlup etti!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Galatasaray MCT Technic, konuk ettiği Bahçeşehir Koleji'ni 82-72 yendi.
Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi
Hakemler: Kaan Büyükçil, Ziya Özorhon, Murat Ciner
Galatasaray MCT Technic: Robinson Jr. 16, Can Korkmaz 6, Palmer Jr. 19, Gillespie 10, White Jr. 4, McCollum 16, Meeks 4, Rıdvan Öncel, Petrucelli, Muhsin Yaşar 7
Bahçeşehir Koleji: Mitchell 3, Flynn 13, İsmet Akpınar 3, Cavanaugh 12, Williams 10, Ford 9, Homesly 12, Furkan Haltalı 9, Ponitka, Göktuğ Baş 1
1. Periyot: 20-18
Devre: 39-39
3. Periyot: 74-51
Beş faulle çıkanlar: 37.53 Robinson (Galatasaray MCT Technic), 37.57 Mitchell (Bahçeşehir Koleji)