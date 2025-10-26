Cumhuriyet Gazetesi Logo
26.10.2025 16:04:00
CANLI YAYIN: Galatasaray - Göztepe | CANLI ANLATIM: Süper Lig 10. hafta mücadelesi

Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında kendi sahasında Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadeleye dair tüm ayrıntılar anbean Cumhuriyet.com.tr'de...

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe'yi konuk edecek.

RAMS Park'taki müsabaka saat 17.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Karşılaşmada VAR hakemi olarak Özgür Yankaya görev yapacak.

Süper Lig'de çıktığı 9 karşılaşmada 8 galibiyet ve 1 beraberlik yaşayan Galatasaray, topladığı 25 puanla en yakın takipçisi Trabzonspor'un 5 puan önünde 10. haftaya lider girdi.

Göztepe ise geride kalan haftalarda 4'er galibiyet ile beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayarak, 16 puanla 5. sırada yer aldı.

İLK 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Jakobs, Abdülkerim, Sanchez, Sallai, Lemina, Sara, Sane, Yunus, Barış Alper, Osimhen.

GöztepeLis, Furkan Bayır, Bokele, Heliton, Arda Okan, Cherni, Anthony Dennis, Rhaldney, Efkan Bekiroğlu, Janderson, Juan Santos.

GALATASARAY'DA 3 EKSİK VAR

İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibinde, Göztepe maçı öncesi 3 eksik bulunuyor.

Galatasaray'da Fildişi Sahilli Wilfried Singo ile İlkay Gündoğan, sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecek.

Babası kalp krizi geçirdiği için ülkesine giden Lucas Torreira da Göztepe karşısında oynamayacak.

DAVINSON SANCHEZ SARI KART SINIRINDA

Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez, Göztepe maçı öncesi sarı kart sınırında bulunuyor.

Ligin geride kalan bölümünde 3 sarı kart gören Sanchez, maçta kart görmesi halinde 11. haftadaki Trabzonspor maçında forma giyemeyecek.

